Un grave incidente stradale ha sconvolto la serata del 7 agosto sulla Statale 106, nei pressi dello svincolo per la località Pietragrande, nel territorio di Soverato. Nel violento impatto sono rimaste coinvolte una Fiat Panda, un’Audi e una motocicletta. Il conducente della Panda è morto nell’incidente. Tre persone sono rimaste ferite e, secondo le prime informazioni, una giovane donna sarebbe in gravi condizioni.

Incidente sulla Statale 106 a Soverato: un morto nello scontro

L’allarme è scattato nella serata del 7 agosto dopo il grave incidente avvenuto sulla SS106, in prossimità dello svincolo per Pietragrande.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro, Distaccamento di Soverato, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Nel sinistro sono rimasti coinvolti tre mezzi: una Fiat Panda, un’Audi e una motocicletta. Per il conducente della Panda non c’è stato nulla da fare. Tre persone sono invece rimaste ferite.

Tre feriti dopo l’incidente: grave una giovane donna

Particolarmente delicate le condizioni di una delle persone ferite, una giovane donna, che secondo quanto si è appreso sarebbe in gravi condizioni. I Vigili del Fuoco hanno collaborato con il personale sanitario del SUEM 118 per prestare assistenza agli occupanti dei veicoli. I feriti sono stati immobilizzati e affidati ai sanitari, che hanno successivamente disposto il trasferimento in ospedale.

I soccorritori hanno inoltre messo in sicurezza i mezzi coinvolti e l’intera zona interessata dall’incidente.

SS106 chiusa al traffico: indagini sulla dinamica

Per permettere ai soccorritori di operare senza rischi e consentire gli adempimenti successivi, il tratto della SS106 interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, impegnati nei rilievi e negli accertamenti di competenza. Saranno proprio gli elementi raccolti durante le operazioni a fornire indicazioni utili per ricostruire la dinamica dello schianto e chiarire come sia avvenuto il violento incidente sulla statale.