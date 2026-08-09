Francisco Conceicao è uno dei calciatori della Juventus più chiacchierati di questo ultimo mese di calciomercato. L'esterno portoghese sarebbe un obiettivo di molti top club europei pronti ad intavolare una trattativa con la Vecchia Signora. Tra le società maggiormente interessate ci sarebbe il Paris Saint Germain.

Anche il Psg monitora Conceicao, possibile offerta per la Juve

Dopo aver ceduto diversi calciatori come Kolo Muani proprio ai bianconeri e Goncalo Ramos al Milan, il club parigino è pronto a rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Luis Henrique con l'obiettivo di riconfermarsi a grandissimi livelli in Champions League dopo i due successi consecutivi.

Stando agli ultimi rumors, uno dei profili selezionati dalla dirigenza francese sarebbe proprio quello di Conceicao che piace per la sua rapidità, duttilità e capacità nell'uno contro uno. Al momento però non c'è una trattativa concreta o già ben avviata tra le parti, vista anche la volontà del club bianconero di trattenere l'esterno portoghese. La situazione potrebbe cambiare di fronte ad un'offerta fuori mercato che dovrebbe aggirarsi tra i 55-60 milioni di euro.

Conceicao non è il solo calciatore della Juventus seguito dal Psg. Infatti, il club parigino valuta anche Khephren Thuram per la mediana la cui valutazione si aggira attorno ai 50 milioni di euro, ma soprattutto Jonathan David il cui cartellino è di 30 milioni di euro.

Il canadese è forte l'unico calciatori considerato cedibile dalla Vecchia Signora e per il quale potrebbero esserci degli sviluppi concreti.

Bologna su Koopmeiners, possibile contropartita per Lucumì

Altro calciatore inserito nella lista cessioni è sicuramente Teun Koopmeiners. L'olandese ex Atalanta non è riuscito a replicare in bianconero quanto di buono fatto con la maglia della Dea, e per questo la dirigenza bianconera è pronta a prendere in considerazione offerte da 30 milioni di euro.

Oltre a diversi top club italiani ed europei come Napoli, Roma e Newcastle, anche il Bologna avrebbe sondato il terreno per capire la fattibilità dell'affare. Stando ad alcuni rumors, Koopmeiners potrebbe essere la pedina giusta per sbloccare l'affare Lucumì-Juventus.

Il centrale colombiano resta infatti l'obiettivo numero uno per la difesa e l'olandese potrebbe determinare il suo passaggio in bianconero. I due calciatori hanno valutazione simile e quindi lo scambio potrebbe essere alla pari. Da capire, se il Bologna prenderà in considerazione questa formula.

Oltre Koopmeiners, la Juve deve piazzare anche altri esuberi come Arthur e Miretti. Il brasiliano è finito nel mirino del Besiktas, mentre il centrocampista italiano classe 2003 è un obiettivo della Lazio di Gattuso.