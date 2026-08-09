L'Inter si appresta a iniziare la nuova stagione con l'obiettivo di bissare il successo in Scudetto, un titolo conquistato con autorevolezza. Tuttavia, la squadra si trova di fronte a una concorrenza rafforzata e a un mercato che finora ha proceduto con un andamento lento, non concretizzando i colpi sperati. Nonostante la rosa sia considerata ancora la più omogenea del campionato, ha registrato la partenza di elementi di esperienza come Sommer, Acerbi, De Vrij e Darmian.

Sul fronte delle acquisizioni, l'unico investimento significativo è stato il riscatto di Stanković dal Bruges per 40 milioni di euro.

Le uscite hanno visto Dumfries lasciare il club tramite clausola rescissoria, mentre il tentativo di portare a Milano Palestra è sfumato a causa del rilancio del Chelsea. Attualmente, la società punta sulla promozione di Diouf e mantiene Diaby come obiettivo, sebbene la trattativa rimanga sullo sfondo. In porta, dopo l'addio di Sommer, il ruolo da titolare sarà conteso da Martinez e dal neoarrivato Provedel, con qualche perplessità sulla mancanza di un estremo difensore di maggiore spessore.

La difesa si rinforza con Stones, Chivu insiste per Romero

Per consolidare il reparto arretrato, l'Inter ha ingaggiato a parametro zero Stones, che formerà un trio difensivo con Akanji e Bastoni, supportati da Bisseck e Augusto.

L'allenatore Chivu, tuttavia, continua a premere per l'arrivo di Romero dal Tottenham, ma il club inglese non sembra disposto a cederlo per meno di 40 milioni di euro. Questa operazione è ulteriormente complicata dalla necessità di trovare una sistemazione per Pavard, per il quale al momento non sono pervenute offerte concrete.

A centrocampo, la situazione è più stabile con la conferma di tutti i titolari. Il club, però, cerca di piazzare due elementi considerati in esubero, Asllani e Frattesi, entrambi desiderosi di maggiore continuità di gioco. In attacco, la coppia Lautaro e Thuram è inamovibile, con Pio Esposito in crescita e Bonny pronto a offrire il suo contributo. Si valuta anche uno scambio con la Juventus per Nico González, ma l'argentino sembra propenso a un ritorno all'Atletico Madrid.

Un altro obiettivo ambizioso è Curtis Jones del Liverpool, la cui richiesta di 40 milioni potrebbe però costringere a sacrificare proprio Stanković.

Il mercato frenato dalle mancate cessioni

L'attuale strategia di mercato dell'Inter, in particolare per il reparto difensivo, appare bloccata principalmente dall'incapacità di cedere giocatori come Pavard, Asllani e Frattesi. La dirigenza nerazzurra si trova nella condizione di dover prima vendere per poter acquisire nuovi elementi, limitando così le possibilità di rafforzare ulteriormente la rosa. La permanenza di Pavard, in particolare, rappresenta un ostacolo all'arrivo di Romero, la cui trattativa è già complessa per le richieste economiche del Tottenham e la preferenza del giocatore per l'Atletico Madrid. Nonostante queste difficoltà, la difesa dell'Inter è comunque ritenuta solida, e la squadra rimane tra le favorite per la vittoria finale del campionato.