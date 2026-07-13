In attesa di conoscere l’esito definitivo della trattativa per Kolo Muani con il PSG, la Juventus sta intensificando i contatti per Mateo Pellegrino, attaccante argentino di proprietà del Parma. Il club bianconero sta valutando con sempre maggiore interesse il profilo del centravanti e lavora per provare a trovare un accordo con la società emiliana.

In attesa di conoscere l’evoluzione della situazione legata a Khalaili, l’Inter continua a lavorare sul mercato per completare il reparto difensivo, rimasto orfano di Acerbi e de Vrij. Il primo obiettivo nei pensieri della dirigenza nerazzurra resta Trevoh Chalobah, ma il Chelsea continua a mantenere una valutazione elevata, intorno ai 35 milioni di euro, mentre anche il Como ha mostrato interesse per il giocatore.

La Juventus cerca un attaccante: il Parma apre alla cessione di Pellegrino a cifre più basse

Il club emiliano sarebbe disposto a rivedere le proprie richieste per Mateo Pellegrino. Di fronte a un’offerta intorno ai 22 milioni di euro, a cui aggiungere eventuali bonus legati al rendimento e agli obiettivi, il valore complessivo dell’operazione potrebbe arrivare tra i 26 e i 28 milioni.

La Juventus, considerando i propri vincoli economici, non intende fare investimenti fuori portata, soprattutto per un attaccante destinato inizialmente a ricoprire il ruolo di alternativa al centravanti principale. Tuttavia, una formula di questo tipo potrebbe convincere i bianconeri a chiudere l’affare e mettere a disposizione di Spalletti uno dei nuovi attaccanti per la prossima stagione.

La situazione rappresenta un’opportunità da cogliere rapidamente, anche alla luce dei dubbi sempre maggiori sulla permanenza di Kolo Muani e delle incognite legate alle richieste che Vlahovic potrebbe avanzare in caso di trattativa per il rinnovo.

Offerto Stones all'Inter: i nerazzurri rifiutano

Nel frattempo torna d’attualità il nome di John Stones, difensore già accostato all’Inter nei mesi scorsi e che avrebbe ancora il desiderio di provare una nuova esperienza nel campionato italiano.

Il centrale inglese si è appena svincolato dal Manchester City dopo la scadenza del contratto e, nonostante abbia compiuto 32 anni, rappresenta un’opportunità interessante a parametro zero. Restano però alcune incognite legate alla sua tenuta fisica, uno degli aspetti che hanno spinto il club inglese a non prolungargli l’accordo.

Nell’ultima stagione Stones ha raccolto soltanto 18 presenze, anche se il commissario tecnico Tuchel ha deciso comunque di inserirlo nella lista dei convocati per il Mondiale, dove ha trovato spazio contro Croazia, Repubblica Democratica del Congo e Messico.

Per il momento l’Inter non ha ancora mosso passi concreti per il difensore inglese. La sua candidatura potrebbe però tornare forte nelle prossime settimane, soprattutto se altre trattative dovessero rimanere bloccate. Il club nerazzurro, infatti, è al lavoro anche sul fronte delle cessioni e punta a trovare una soluzione per Pavard, finora senza offerte realmente convincenti.

Offerto Brahim Diaz al Napoli: Allegri rifiuta

Il Napoli avrebbe ricevuto una proposta per Brahim Díaz, trequartista del Real Madrid.

Il talento spagnolo potrebbe lasciare il club spagnolo in questa sessione di mercato e, secondo quanto riportato da Il Mattino, sarebbe seguito da diverse società europee qualificate alla prossima Champions League.

Nonostante le qualità tecniche del giocatore siano indiscutibili, il Napoli avrebbe deciso di non portare avanti i contatti. A pesare sulla scelta ci sarebbero diversi fattori: l’ingaggio del fantasista, vicino ai 4 milioni di euro annui, il contratto valido fino al 2027 e soprattutto le valutazioni di Massimiliano Allegri.

L’allenatore, infatti, considera già completo il reparto offensivo a disposizione e al momento non ritiene necessario aggiungere un altro elemento con caratteristiche simili a quelle di Brahim Díaz.