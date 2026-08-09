Il mercato di Juventus, Napoli e Inter continua a muoversi soprattutto attorno ai giocatori in uscita. Teun Koopmeiners resta un nome seguito dagli azzurri, ma la richiesta bianconera rischia di rappresentare un ostacolo significativo. L'Inter, invece, non avrebbe abbandonato la pista che porta a Moussa Diaby, anche se il costo dell'operazione e la concorrenza del Bayer Leverkusen spingono Marotta a valutare alternative come Dodò.

Napoli, idea Koopmeiners: decisiva la formula dell'operazione

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, continua a circolare la possibilità di un trasferimento di Teun Koopmeiners al Napoli.

Il centrocampista olandese sarebbe infatti tra i giocatori che la Juventus potrebbe lasciare partire e alla Continassa non verrebbero posti particolari veti a una sua cessione.

Il problema principale sarebbe però rappresentato dalla valutazione. I bianconeri non intenderebbero accettare meno di 33 milioni di euro, cifra considerata la soglia minima per evitare una minusvalenza. Una richiesta importante, soprattutto considerando il rendimento offerto dall'olandese nelle ultime due stagioni.

Il Napoli, dal canto suo, non sarebbe disposto a investire una somma simile per un giocatore reduce da un periodo complicato. Ecco perché la trattativa potrebbe diventare realmente concreta soltanto qualora la Juventus decidesse di modificare le proprie condizioni, aprendo a un prestito con diritto di riscatto da esercitare nell'estate successiva.

Una formula che permetterebbe agli azzurri di rinviare l'investimento e ai bianconeri di mantenere comunque una prospettiva di cessione definitiva.

Inter, Diaby costa 35 milioni: Marotta valuta Dodò

L'Inter non avrebbe invece ancora mollato la pista Moussa Diaby. L'esterno francese dell'Al-Hilal potrebbe essere pronto a fare ritorno in Europa, ma per convincere il club saudita a lasciarlo partire servirebbe un'offerta vicina ai 35 milioni di euro.

Una cifra importante per la società nerazzurra, chiamata inoltre a fare i conti con la concorrenza del Bayer Leverkusen. Il club tedesco avrebbe infatti inserito Diaby tra i propri obiettivi, rendendo ulteriormente complicata la corsa al francese.

Per questo motivo Marotta starebbe valutando anche profili alternativi.

Tra questi potrebbe esserci Dodô, esterno della Fiorentina considerato a sua volta in uscita. Una soluzione che permetterebbe all'Inter di mantenere l'attenzione sul mercato degli esterni senza dover necessariamente sostenere l'investimento richiesto per Diaby.