Il Milan avvia la rifondazione con il tecnico portoghese Ruben Amorim. Acquisiti il difensore Gila (Lazio) e l'attaccante Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain) per circa 100 milioni di euro. La cessione di Rafael Leao è bloccata: offerte inferiori ai 50 milioni richiesti dal club.

La svolta RedBird e Amorim

La proprietà RedBird (Gerry Cardinale) ha impresso una svolta dopo la delusione in Champions League e una riorganizzazione dirigenziale (Ibrahimovic è rimasto). Dopo i no di Iraola e Rangnick, la panchina è stata affidata ad Amorim, segnale di rinnovamento.

Il caso Leao e il mercato offensivo

Il mercato rossonero è bloccato sulle cessioni. Rafael Leao, volendo lasciare Milano, non trova acquirenti per i 50 milioni richiesti (offerte turche a 35 milioni). Nessun esubero ceduto. In attacco, Amorim punta su Ramos, Nkunku, Chukwueze e Pulisic; Camarda e Comotto restano. Se Leao parte, interesse per Soule' (Roma chiede 40 milioni). Santiago Gimenez potrebbe andare in prestito.

Rosa tra conferme e addii

Il centrocampo, robusto, vede i confermati Modric e Rabiot, più Jashari e Ricci. Possibili partenze per Fofana, Loftus-Cheek, Musah (Bennacer ha rescisso). Maignan è il capitano in porta. La difesa si basa su Pavlovic, Gabbia e Gila, con De Winter e Diawara; si cerca un centrale.

Sugli esterni, Saelemaekers e Bartesaghi; cedibili Tomori ed Estupisan.

La squadra, competitiva in un campionato equilibrato, mira all'Europa League e a riconquistare un posto in Champions. Il precampionato deludente evidenzia la necessità di intenso lavoro per assimilare le nuove direttive e il modulo di Amorim.

Formazione (3-4-2-1): Maignan; Gila, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Pulisic; Ramos. Allenatore: Amorim.