Il centrocampista serbo Ivan Ilic ha ufficialmente lasciato il Torino per intraprendere una nuova avventura calcistica con il Lecce. L'operazione, che si è concretizzata nella giornata del 25 agosto 2026, ha visto il giocatore atterrare all'aeroporto di Brindisi, proveniente da Torino Caselle. Dopo aver completato con successo le visite mediche di rito, Ilic è ora pronto a unirsi ai suoi nuovi compagni di squadra, segnando l'inizio di un capitolo significativo nella sua carriera e puntando a un rilancio importante nel campionato italiano.

Dettagli dell'operazione e accordo contrattuale

Il trasferimento di Ivan Ilic si è definito attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto, un'opzione che il Lecce potrà esercitare per una cifra stimata intorno ai cinque milioni di euro. Un passaggio fondamentale per la riuscita dell'affare è stato il contestuale prolungamento del contratto del centrocampista con il Torino. L'accordo precedente, che sarebbe scaduto nel giugno 2027, è stato esteso fino a giugno 2028, garantendo così al club granata una maggiore tutela sul valore del giocatore in prospettiva futura. Ilic era approdato al club piemontese nel gennaio 2023, in un'operazione che aveva superato i sedici milioni di euro. Dopo tre anni e mezzo trascorsi con la maglia granata, il giocatore lascia il Torino con un bilancio di settantasei presenze e sette reti all'attivo, un contributo importante che ha segnato la sua permanenza nel capoluogo piemontese.

Il profilo del giocatore e la ricerca del rilancio

Il profilo di Ivan Ilic, classe 2001, è quello di un centrocampista di talento che cerca ora il suo rilancio definitivo. La scorsa stagione al Torino si è rivelata particolarmente complessa per il giovane serbo, che ha collezionato solamente otto apparizioni in campionato. Questa limitata presenza in campo è stata in gran parte attribuibile a una serie di problemi fisici che lo hanno costretto ai margini del progetto tecnico dell'allenatore. Il passaggio al Lecce rappresenta, pertanto, un'occasione cruciale per il centrocampista serbo per ritrovare la piena forma fisica e la continuità di gioco. L'obiettivo primario è quello di rilanciarsi nel Salento, puntando a replicare e superare i livelli di performance raggiunti nelle sue precedenti esperienze, in particolare quella positiva con l'Hellas Verona, dove aveva mostrato appieno il suo potenziale e le sue qualità.

La trattativa per l'arrivo di Ivan Ilic nel Salento si è dunque conclusa con successo, e si attende ora solo l'ufficializzazione da parte della società giallorossa, che completerà l'iter burocratico necessario. Con questo innesto di qualità, il Lecce mira a rafforzare in modo significativo il proprio reparto di centrocampo in vista della nuova stagione agonistica, aggiungendo esperienza e dinamismo a una rosa che punta a obiettivi ambiziosi e a consolidare la propria posizione nel massimo campionato."