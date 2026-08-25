Il finale di mercato potrebbe dipendere dalle scelte di alcuni giocatori che hanno già detto no ad alternative importanti. Franck Kessié avrebbe respinto una proposta da un club di Champions League e continuerebbe ad aspettare la Juventus, mentre l’Inter valuta Raheem Sterling per l’attacco. Bologna e Lazio, invece, lavorano su due profili stranieri: Nathan Zeze e Conrad Harder.

Juventus, Kessié dice no anche alla Champions: vuole aspettare i bianconeri

La volontà di Franck Kessié sembra ormai sempre più chiara. Secondo quanto riferito su X da Mirko Di Natale, il centrocampista ivoriano avrebbe rifiutato nell'ultima settimana un'offerta particolarmente remunerativa arrivata da un club europeo impegnato in Champions League.

Una scelta che si aggiungerebbe al precedente no all'Al-Ittihad, società saudita che avrebbe provato a convincere l'ex Milan mettendo sul tavolo condizioni economiche molto importanti.

Kessié, invece, continuerebbe a considerare la Juventus come priorità assoluta. Il centrocampista avrebbe mantenuto contatti quotidiani con l'ambiente bianconero e sarebbe disposto ad attendere ancora una mossa della società. Alla Continassa il dossier resta legato soprattutto alle cessioni e alla necessità di liberare spazio salariale. L'uscita di Fabio Miretti potrebbe infatti rappresentare il passaggio decisivo per permettere alla dirigenza di formalizzare l'assalto all'ivoriano.

Inter, Sterling nuova idea: scommessa per Chivu. Bologna e Lazio, Zeze e Harder nel mirino

Dopo aver valutato Jadon Sancho, l'Inter starebbe considerando un altro esterno offensivo di grande esperienza internazionale: Raheem Sterling. L'inglese, come l'ex Manchester United, si trova oggi nella lista degli svincolati e potrebbe quindi essere ingaggiato senza un investimento sul cartellino. Il profilo risponde ad alcune delle caratteristiche richieste da Cristian Chivu, in particolare rapidità e capacità di saltare l'uomo nell'uno contro uno. Resta però una vera scommessa, considerando il rendimento delle ultime stagioni e la necessità di rilanciare un giocatore che non è più quello ammirato ai tempi del Manchester City e dei primi anni al Chelsea.

Anche Bologna e Lazio continuano a muoversi sul mercato internazionale. Secondo le ultime indiscrezioni, il club emiliano avrebbe messo nel mirino Nathan Zeze, difensore mancino del Neom SC, sul quale ci sarebbe anche l'interesse dell'Eintracht Francoforte. Un profilo giovane e di prospettiva che potrebbe offrire una soluzione importante alla retroguardia rossoblù.

I biancocelesti, invece, avrebbero presentato al Lipsia un'offerta per Conrad Harder impostata sulla formula del prestito con opzione di acquisto. Il club tedesco avrebbe recentemente ricevuto diverse richieste per il giovane attaccante e dovrà quindi scegliere quale proposta ritenere più conveniente.