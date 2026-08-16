Il giornalista Fabrizio Romano ha registrato su YouTube un video interamente dedicato al calciomercato e parlando della Juventus e della questione portiere ha detto: "Sono ore davvero particolari e la vicenda del Dibu Martinez è complessa, anche perché si accosta a una questione medica di cui non voglio parlare. Da quello che mi risulta, il club bianconero ha parlato di nuovo con l'Aston Villa sottolineando di essere disposto a trattare per l'argentino, qualora i responsi medici per gli ultimi esami fatti dal calciatore dovessero essere negativi.

Alla Continassa però sono convinti di non voler arrivare ai 15-16 milioni di euro richiesti dagli inglesi, ma al massimo 6/7 più bonus, una cosa che potrebbe cozzare con le richieste fatte direttamente dal proprietario della società britannica, che non si muove da certe cifre. Questa cosa, più l'incertezza della Juventus per quanto concerne il rientro di Martinez dall'infortunio al dito, rende il tutto più nebuloso e sta spingendo i dirigenti a Torino ad andarci coi piedi di piombo. Intanto resta sempre li sullo sfondo il nome di Vicario, che dopo tutte le vicende che abbiamo visto accadere con i vari Alisson, Suzuki e Dibu, resta un profilo apprezzato. In merito a questo posso dire che nelle scorse ore, per la prima volta, ci sono stati dei contatti con il Tottenham per chiedere informazioni sul calciatore e sulla possibilità di prenderlo in prestito".

Inter, Romano: 'I nerazzurri stanno lavorando dietro le quinte per Curtis Jones'

Sull'Inter poi Romano ha detto: "Curtis Jones neanche in panchina per la terza volta di seguito in questa pre-season con il Liverpool. Un'assenza che ufficialmente viene giustificata da un problema all'anca, con il calciatore inglese che non si sta neanche più allenando con la squadra. In realtà il centrocampista sta spingendo per andare a Milano e dietro le quinte Marotta è pronto a riprovarci. Questa settimana potrebbe essere quella decisiva per registrare un'accelerata sul calciatore, anche se non escludo che si possa andare persino agli ultimi giorni di agosto ma la cosa che è certa è che l'Inter ci riproverà".

Roma e Como, Romano fa il punto

Sulla Roma e sul Como poi Romano ha detto: "Nelle ultime ore si sono riaccesi i fari su Rodrigo Mora a Trigoria e i dialoghi fra le parti stanno andando avanti incessantemente. L'accordo, da quello che mi risulta, è davvero a un passo: D'Amico ha infatti migliorato la proposta al Porto ma non a livello economico bensì nella struttura dell'operazione. Si è tornato a parlare della formula di 25 milioni di euro più percentuale sulla futura rivendita molto alta ma annullabile pagando ulteriori 25 milioni alla società lusitana. C'é grandissimo ottimismo e la Roma crede di aver raggiunto tutti i tasselli mancanti. In casa Como invece va sottolineato come Fabregas stia spingendo per il ritorno di Diego Carlos: il difensore del Fenerbahce l'anno scorso ha fatto benissimo nella formazione lombarda e il tecnico spagnolo lo vorrebbe ancora con se".