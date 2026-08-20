Franco Mastantuono si è presentato oggi al Viola Park come nuovo giocatore della Fiorentina. Il 19enne attaccante spagnolo di origine lucane, arrivato in prestito dal Real Madrid, è il colpo di mercato che più sta entusiasmando i tifosi viola.

Il riferimento a Batistuta

"Voglio fare una grande stagione e mi piacerebbe entrare nella storia della Fiorentina come altri argentini, fra tutti Batistuta che è una leggenda".

Mastantuono ha spiegato anche le ragioni che lo hanno portato a scegliere Firenze nonostante le numerose alternative.

"Avevo molte opzioni e ringrazio, ma quando ho parlato con la Fiorentina sono stato convinto dal progetto e una settimana prima dell'annuncio avevo già deciso - ha continuato Mastantuono -.

Sono molto contento, penso sia la scelta giusta per la mia carriera, mi è sempre piaciuto giocare in Italia e finalmente è arrivata questa occasione".

"Non faccio promesse, mi impegnerò al massimo"

Il giovane attaccante ha quindi parlato degli obiettivi per la nuova stagione e dell'esperienza vissuta al Real Madrid.

"Non faccio promesse se non che mi impegnerò al massimo per aiutare i compagni e la Fiorentina a centrare gli obiettivi. Cosa non ha funzionato al Real? Abbiamo avuto un'annata complessa ma nel calcio anche i momenti difficili aiutano a migliorare, non cerco rivincite bensì l'opportunità per dimostrare il calciatore che sono, aiutare la Fiorentina ed essere felice di giocare a calcio".