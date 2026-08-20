Il Genoa si prepara per un esordio stagionale tutt'altro che semplice. Sabato sera, allo stadio Ferraris, i rossoblù affronteranno il Napoli, guidato dal nuovo tecnico Massimiliano Allegri, definito da mister Daniele De Rossi come "un tecnico vincente e brillante". De Rossi ha espresso chiaramente le sue aspettative: "Sappiamo che avremo la pressione dei nostri tifosi allo stadio e sappiamo quanto ci teniamo, ma anche che il Napoli è più forte di noi. Per questo dovremo fare la partita perfetta per portare via punti".

La preparazione del Grifone e le condizioni della rosa

Nonostante la consapevolezza della forza avversaria, l'allenatore del Grifone si è mostrato fiducioso riguardo alla condizione della sua squadra: "Siamo in forma, siamo carichi e molto motivati". De Rossi ha riflettuto sull'opportunità di affrontare una "grande" all'inizio del campionato, osservando che "le grandi a volte è meglio beccarle subito quando sono ancora in fase di costruzione, poi c'è anche chi pensa che sia meglio affrontarle più avanti quando sono nel pieno dei viaggi europei. Per me in realtà è uguale, alla fine cambia poco".

Sul fronte delle disponibilità, il Genoa potrà contare sul rientro di Meichtry, mentre per Havel sarà necessario attendere la prossima settimana.

Confermata l'assenza di Traorè. De Rossi ha rassicurato sulle condizioni di Havel, sottolineando che "per fortuna non si è fatto male", e ha aggiunto che Meichtry "sta bene e potrà darci una mano a gara in corso". Tra i giocatori che hanno risentito maggiormente del maltempo durante gli allenamenti figura Norton-Cuffy, che tuttavia sarà regolarmente a disposizione e "l'ho visto anche meglio della scorsa stagione".

Il Napoli di Allegri: tra modulo e emergenza difesa

Il Napoli si presenta alla prima di campionato con un nuovo assetto tecnico e alcune incertezze nella rosa. Il tecnico Allegri ha avviato la preparazione al Training Center di Castel Volturno, focalizzandosi su un modulo 4-3-3, già testato nelle amichevoli estive.

La situazione più critica riguarda il reparto difensivo, ridotto all'osso a causa degli infortuni di Buongiorno, Beukema e Marianucci. Attualmente, sono disponibili solo tre centrali: Rrahmani, Marin e Obaretin. Il club azzurro è in attesa di ufficializzare l'arrivo di Benoit Badiashile, individuato come rinforzo ideale per la retroguardia, insieme a Costantino Favasuli. Il direttore sportivo Giovanni Manna è inoltre impegnato a sfoltire la rosa e a ridurre il monte ingaggi, con diverse operazioni di mercato in corso.

Baldanzi leader e le aspettative per la sfida

Tra i protagonisti più attesi in casa Genoa c'è Tommaso Baldanzi, reduce da un gol in Coppa Italia contro l'Ascoli. De Rossi ha evidenziato la crescita del giovane talento: "Si sta allenando bene e lo vedo in buone condizioni, inoltre è cresciuto come leader".

L'allenatore ha poi aggiunto: "Ha qualità diverse dagli altri, qualità che dobbiamo essere bravi a sfruttare. È importante anche il fatto che abbia segnato e si sia sbloccato subito". Nonostante le rose non siano radicalmente diverse da quelle della scorsa stagione, i cambi di allenatore e i recenti movimenti di mercato introducono elementi di novità e incertezza per entrambe le formazioni in vista di questa prima, cruciale, sfida di campionato.