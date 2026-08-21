Il Milan ha annunciato un omaggio speciale a Franco Baresi, storico capitano e icona del club, attraverso una patch commemorativa intitolata '6 per sempre'. Questa iniziativa vedrà la speciale patch applicata sulla manica sinistra delle maglie di tutte le squadre rossonere per l'intera stagione 2026-2027. Il gesto mira a celebrare il legame indissolubile tra Baresi e il Milan, evidenziando il valore simbolico del numero sei, che il leggendario difensore ha indossato in oltre settecento partite tra il 1982 e il 1997.

L'esordio ufficiale della patch è fissato per sabato 22 agosto, in occasione della sfida di Serie A Women’s Cup tra Milan e Como Women, che si terrà al PUMA House of Football.

La Prima Squadra maschile indosserà per la prima volta la patch nella trasferta contro il Torino, prevista per domenica 23 agosto. Per tutti i tifosi che acquisteranno una maglia ufficiale della stagione 2026-2027 presso gli AC Milan Store, l'applicazione della patch sarà completamente gratuita.

Un simbolo di fedeltà e leggenda

La frase '6 per sempre' incarna l'affetto e l'amore del mondo rossonero per Franco Baresi, divenendo un sinonimo di capitano, fedeltà e leggenda. Il club ha sottolineato come questa espressione rappresenti un "legame indissolubile, fatto di memoria, appartenenza e affetto". La patch non sarà indossata esclusivamente dalle Prime Squadre maschile e femminile, ma anche da Milan Futuro e dalle formazioni Primavera, a conferma della centralità di Baresi nella storia e nell'identità del Milan.

Il posizionamento della patch sulla manica sinistra è stato scelto con cura: è proprio il braccio sul quale, per oltre settecento partite, Franco Baresi ha indossato la fascia da capitano, trasformandosi in un emblema di leadership e dedizione per intere generazioni di tifosi e calciatori.

Il tributo nato dai tifosi

La patch '6 per sempre' trae origine anche dal contributo diretto dei tifosi. Ogni singolo carattere utilizzato per comporre la scritta è stato selezionato tra le migliaia di messaggi manoscritti lasciati nel libro commemorativo esposto a Casa Milan nei giorni successivi alla scomparsa di Baresi. Questo dettaglio conferisce un ulteriore valore emotivo all'iniziativa, elevando la patch a vero e proprio simbolo di unione tra il club, i suoi sostenitori e la memoria del grande capitano.

Per l'intera stagione 2026-2027, la patch si configurerà come un elemento distintivo delle maglie rossonere, testimonianza di un tributo che trascende il semplice ricordo, trasformandosi in un segno tangibile di un'eredità sportiva e umana che rimarrà impressa per sempre nella storia del Milan.