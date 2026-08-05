Il Milan ha reso un commosso omaggio a Franco Baresi durante il primo derby stagionale in amichevole a Perth. La squadra è scesa in campo indossando la maglia numero 6, un gesto simbolico per ricordare lo storico capitano rossonero il giorno successivo ai suoi funerali celebrati a Milano.

Prima del fischio d'inizio, è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Baresi. Al centro del campo è stata stesa la sua iconica maglia numero 6, mentre sul maxischermo è apparsa l'immagine del campione accompagnata dalla toccante scritta: "6 per sempre capitano".

Il tributo è proseguito al sesto minuto di gioco, con una breve interruzione della partita per un ulteriore momento di raccoglimento, accompagnato dagli applausi di tutto lo stadio, unendo idealmente giocatori e tifosi nel ricordo di uno dei simboli più amati del club.

L'ultimo saluto a Milano: una folla commossa per il Capitano

Il giorno precedente, la basilica di Sant'Ambrogio a Milano ha ospitato i funerali di Franco Baresi, un evento che ha visto la partecipazione di centinaia di tifosi rossoneri, ex compagni di squadra e figure di spicco del calcio italiano. Tra i numerosi ex giocatori e dirigenti presenti, spiccavano nomi come Paolo Maldini, Marco Van Basten e Billy Costacurta, che hanno avuto l'onore di portare il feretro all'interno della basilica.

Durante la funzione, la prima lettura è stata affidata a Beppe Bergomi, storico rivale sui campi ma anche grande amico di Baresi. Un momento di profonda emozione si è vissuto quando, accanto alla bara, sono state deposte la maglia della Nazionale italiana e quella del Milan. La Curva Sud ha voluto esprimere il proprio dolore e la propria ammirazione esponendo uno striscione con la scritta: "Franco Baresi: leggenda immortale, bandiera inimitabile che non smetterà mai di sventolare. Addio, capitano". Gli applausi e i cori dei tifosi hanno accompagnato l'ultimo saluto a uno dei più grandi difensori nella storia del calcio.

Il tributo internazionale e l'eredità del numero 6

La presenza della delegazione del Milan a Perth per il derby amichevole contro l'Inter ha impedito a molti giocatori della rosa attuale di partecipare di persona ai funerali.

Tuttavia, il club ha voluto onorare la memoria di Baresi con un gesto simbolico e condiviso da tutto l'ambiente rossonero. L'omaggio in campo e il minuto di silenzio hanno rappresentato un segno di rispetto e di affetto che ha unito idealmente Milano e Perth nel ricordo di un campione eterno.

La figura di Franco Baresi rimane centrale nella storia del Milan e del calcio italiano, come testimoniato dalle numerose personalità presenti alla cerimonia funebre e dal tributo collettivo che ha attraversato i confini nazionali. Il numero 6, ormai indissolubilmente legato al suo nome, continuerà a essere un simbolo di appartenenza e di orgoglio per generazioni di tifosi, incarnando i valori di dedizione e leadership che Baresi ha sempre rappresentato.