Il difensore dell'Atalanta, Giorgio Scalvini, sarà costretto a un periodo di stop di almeno una settimana a causa di una distorsione alla caviglia destra. L'infortunio si è verificato giovedì sera, sul campo di Bergamo, durante l'incontro valido per il playoff di andata della Conference League, che ha visto l'Atalanta affrontare l'Hapoel Tel-Aviv. Scalvini ha dovuto abbandonare il terreno di gioco al ventiseiesimo minuto di gioco, venendo sostituito da Thomas Kristensen, in un momento cruciale della partita europea.

Gli accertamenti diagnostici, condotti nella mattinata successiva all'evento, hanno confermato la natura del trauma distorsivo, escludendo fortunatamente la presenza di lesioni di maggiore gravità.

Il giovane difensore ha prontamente avviato il protocollo riabilitativo, e le sue condizioni fisiche saranno oggetto di un monitoraggio quotidiano da parte dello staff medico della società bergamasca. La prognosi attuale indica un'assenza dai campi di gioco di almeno sette giorni, il che gli impedirà di prendere parte all'esordio stagionale in campionato, in programma domenica sera contro il Sassuolo. Inoltre, è altamente probabile che Scalvini non sarà disponibile neanche per la decisiva gara di ritorno dei playoff di Conference League, un appuntamento fondamentale per il percorso europeo dell'Atalanta.

Le prospettive di rientro e il monitoraggio

In un'ottica di recupero ottimale, qualora la distorsione si rivelasse di entità lieve, si ipotizza che Scalvini possa fare il suo ritorno in campo già lunedì 31 agosto.

In tale data, l'Atalanta sarà impegnata nel posticipo serale contro il Bologna, in un match che si disputerà alla New Balance Arena. Tuttavia, la decisione definitiva circa la sua disponibilità verrà presa solo a seguito di un'attenta e scrupolosa valutazione dell'evoluzione clinica del giocatore nei prossimi giorni, garantendo la massima cautela per evitare ricadute.

Il contesto del match e il debutto di Kristensen

L'incontro contro l'Hapoel Tel-Aviv non è stato solo teatro dell'infortunio di Scalvini, ma ha anche segnato un momento significativo per un altro giocatore: Thomas Kristensen. Il difensore danese ha fatto il suo debutto ufficiale con la maglia nerazzurra, subentrando proprio a Scalvini al ventiseiesimo minuto.

Questo cambio forzato ha costretto l'allenatore Maurizio Sarri, alla sua prima panchina ufficiale in una competizione europea con il club orobico, a riadattare i piani tattici già nelle fasi iniziali della partita. Il dipartimento medico del club prosegue il suo lavoro per definire con precisione la gravità dell'infortunio e per fornire aggiornamenti dettagliati sulle tempistiche di recupero del promettente difensore italiano, la cui assenza rappresenta una sfida per la retroguardia atalantina.