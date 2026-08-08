Il giornalista Alfredo Pedullà ha registrato un video dedicato al calciomercato su YouTube e iniziando dalla Juventus ha detto: "Le amichevoli contano poco ma in alcuni casi possono dare delle conferme. E' il caso della Juventus, che perde contro l'Inter anche a causa di un intervento poco preciso di Michele Di Gregorio. Quindi ad agosto ormai iniziato da qualche giorno, posso dire che la società bianconera è in ritardo nell'acquisizione di un portiere. Dico questo perché il mercato è una cosa più seria di quello che può sembrare e non avere una figura che nella stagione guiderà la difesa, credo sia piuttosto grave.

Va ricordato infatti che a un calciatore nuovo serve tempo per amalgamarsi con i compagni e per entrare nei meccanismi della squadra. Fossi Spalletti a questo punto userei Pinsoglio, perché Di Gregorio sembra davvero fuori contesto e al netto delle sue qualità, che credo siano buone, ora il ragazzo sbaglia quasi tutto, perché ormai sembra terrorizzato. Capisco quindi la collezione da fare per gli attaccanti, ma a un certo punto alla Continassa dovrebbero voltare pagina e andare su altri profili, perché c'é ancora molto da fare".

Milan, Pedullà: 'Ricci è un pallino di Sarri e un obiettivo concreto dell'Atalanta'

"Sul Milan poi Pedullà ha detto: "Di Ricci ne parlo da diversi mesi e il ragazzo è un obiettivo concreto dell'Atalanta di Sarri.

Il tecnico toscano lo voleva a tutti i costi quando allenava la Lazio e ora può diventare una possibilità per gli orobici. Ovviamente Giuntoli deve uscire allo scoperto e mettere sul piatto almeno 20 milioni per battere la concorrenza di un altro club in Italia e all'estero. Credo in ogni caso fra il Milan e Ricci la storia sia finita, perché il calciatore con Amorim non avrebbe grande visibilità".

Roma, Pedullà: 'Endrick piace ma bisogna vedere cosa farà il Real'

Il giornalista ha poi concluso sulla Roma: "Endrick? E' un profilo che sicuramente piace ma questo conta poco se non vai in fondo. Sul brasiliano ci sono anche altri club, che ora sono in attesa e bisognerà vedere se effettivamente l'attaccante andrà via al Real Madrid.

Perché dopo l'uscita di Mastantuono non sono certo che anche lui possa andare. Detto questo, l'amichevole con il Brighton ci ha consegnato un Gasperini preoccupato, perché il tecnico della Roma sta cercando un esterno alto a sinistra da una vita e ha a che fare con una proprietà, quella dei Friedkin, che va col Diesel".