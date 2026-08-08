Il Venezia FC ha concluso la propria serie di test estivi con un pareggio per 2-2 contro il Brest, nell’ultima amichevole internazionale prima dell’inizio della stagione ufficiale. La partita, disputata in Francia, ha visto i padroni di casa portarsi in vantaggio già all’8’ minuto grazie a Doumbia, ma la reazione dei lagunari non si è fatta attendere, dimostrando fin da subito la determinazione della squadra veneta.

La formazione guidata da Giovanni Stroppa ha saputo rispondere con grande determinazione: al 35’ Busio ha trovato la rete del pareggio, ristabilendo l'equilibrio in campo dopo lo svantaggio iniziale.

Poco prima dell’intervallo, al 42’, è stato Basic a completare una rapida rimonta, firmando il gol del 2-1 che ha portato il Venezia in vantaggio. Nella ripresa, il Brest ha aumentato la pressione offensiva e, dopo diversi tentativi e un'insistente ricerca del pari, è riuscito a trovare il definitivo 2-2 all’87’ con Ajorque, chiudendo l'incontro in perfetta parità.

Le nuove soluzioni offensive testate da Stroppa

In questa ultima e significativa amichevole, il tecnico Giovanni Stroppa ha scelto di testare in avanti la coppia di neoacquisti composta da Rrahmani e Adams. Questa scelta ha permesso di valutare l'intesa tra i due attaccanti e di esplorare nuove soluzioni offensive in vista degli impegni ufficiali che attendono la squadra.

Nel corso della ripresa, è stato dato spazio anche a Yeboah, subentrato per dare ulteriore freschezza e dinamismo all’attacco dei lagunari, completando così le rotazioni nel reparto avanzato.

Il pareggio ottenuto contro il Brest rappresenta un banco di prova importante per il Venezia, fornendo indicazioni preziose in vista dell'imminente inizio della stagione. La squadra ha mostrato buone trame di gioco, una solida organizzazione e, soprattutto, una notevole capacità di reazione agli svantaggi, elementi che fanno ben sperare per l’esordio stagionale. Il prossimo appuntamento cruciale sarà in Coppa Italia contro il Modena, un incontro atteso per Ferragosto che segnerà l'inizio ufficiale delle competizioni.

Le amichevoli internazionali in esclusiva per i tifosi

Per tutti i tifosi arancioneroverdi, le amichevoli estive del Venezia FC hanno rappresentato un’occasione imperdibile per seguire da vicino la preparazione della squadra e l'evoluzione tattica sotto la guida di Stroppa. Le tre sfide internazionali, che hanno visto il Venezia FC confrontarsi con avversari di calibro come Galatasaray, Saint-Étienne e Brest, sono state trasmesse in esclusiva per l’Italia. Questa copertura mediatica ha offerto la possibilità di valutare attentamente i nuovi innesti, le scelte tattiche del mister e lo stato di forma generale della squadra in vista dei prossimi e decisivi impegni ufficiali.