Un gesto sui social riaccende il mercato della Lazio e potrebbe anticipare una separazione ormai vicina: Nuno Tavares ha cancellato i contenuti legati ai biancocelesti, alimentando le voci su un addio. Fiorentina e Milan osservano il portoghese, con i rossoneri che sarebbero disposti a inserire il profilo di Fikayo Tomori come pedina di scambio. Parallelamente, la Juventus lavora sull’uscita di Daniele Rugani, seguito da Udinese, Sassuolo e soprattutto Monza.

Tavares, il gesto social fa rumore: Milan e Fiorentina alla finestra

A far discutere nelle scorse ore è stato quanto compiuto sui social da Nuno Tavares.

Il terzino portoghese ha infatti eliminato dal proprio profilo Instagram tutti i post relativi alla sua esperienza con la Lazio, un segnale che inevitabilmente alimenta le ipotesi di una partenza dalla Capitale. L'operazione, al momento, non è ancora definita, ma il gesto sembra indicare una volontà precisa del giocatore.

Sul portoghese si sarebbe acceso l'interesse della Fiorentina, ma anche quello del Milan, alla ricerca di un esterno capace di garantire spinta e ampiezza lungo tutta la fascia nel sistema di Ruben Amorim. Proprio la pista rossonera potrebbe però aprire uno scenario particolarmente interessante per la Lazio. Fikayo Tomori, infatti, è da tempo considerato un giocatore in uscita dal progetto milanista e il club valuta la sua cessione per evitare di perderlo a parametro zero nel 2027.

Il quadro potrebbe così favorire un clamoroso intreccio di mercato. Da una parte la Lazio avrebbe bisogno di un difensore centrale di esperienza e spessore per Gattuso, dall'altra il Milan potrebbe essere interessato a Tavares per rinforzare la corsia esterna. Al momento non esiste un accordo per uno scambio, ma l'incastro tecnico potrebbe rendere plausibile un'operazione che coinvolga direttamente i due club.

Juventus, Rugani cerca una nuova destinazione

Movimenti anche in casa Juventus, dove Daniele Rugani sarebbe destinato a una nuova esperienza lontano da Torino. Il difensore, rientrato dal prestito alla Fiorentina, non rientrerebbe nei piani di Luciano Spalletti e sarebbe quindi nuovamente sul mercato.

Per lui si sarebbero mosse Udinese, Sassuolo e Monza, con quest'ultima considerata al momento la soluzione più concreta. La Juventus dovrà dunque lavorare anche sulle uscite per completare una rosa sempre più vicina alla fisionomia voluta dal tecnico.