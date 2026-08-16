Il mercato torna a intrecciare i destini di Juventus, Atletico Madrid, Napoli e Milan. In bianconero potrebbe infatti riemergere Alexander Sorloth, già accostato con insistenza alla società nelle prime settimane di giugno, mentre i partenopei avrebbero mosso i primi passi ufficiali per Gabriel Martinelli. Intanto il Como avrebbe chiesto informazioni al Milan per Samuele Ricci, centrocampista destinato a lasciare i rossoneri e seguito anche da Atalanta e Lazio.

Juventus, Sorloth può tornare di moda: l'Atletico pensa a Nico Gonzalez

Il nome di Alexander Sorloth torna a circolare attorno alla Juventus.

L'attaccante norvegese potrebbe infatti rappresentare una delle possibili carte che l'Atletico Madrid sarebbe disposto a giocare per arrivare a Nico Gonzalez, esterno argentino rientrato a Torino dopo il prestito ai Colchoneros e ancora molto apprezzato da Diego Simeone. La situazione resta da definire, anche perché l'Atletico continua a muoversi sul mercato offensivo e, nelle ultime ore, ha dovuto fare i conti anche con l'infortunio muscolare di Sorloth, che lo terrà fuori per l'inizio della stagione.

Per la Juventus si tratterebbe dunque di una pista da monitorare con attenzione. Sorloth era già stato indicato come possibile obiettivo bianconero e il suo eventuale coinvolgimento in un'operazione legata a Nico Gonzalez potrebbe riaprire scenari che sembravano ormai tramontati.

Resta però da capire quale valutazione verrà attribuita ai due calciatori e soprattutto quale sarà la posizione definitiva della Juventus sul proprio esterno offensivo.

Napoli, prima offerta per Martinelli. Como interessato a Ricci

Sul fronte Napoli, secondo quanto riferito dal giornalista turco Yağız Sabuncuoğlu, il club azzurro avrebbe presentato una prima offerta ufficiale all'Arsenal per Gabriel Martinelli. Il brasiliano sarebbe considerato un profilo importante per il reparto offensivo e, nonostante cifre e formula della proposta non siano state rese note, la base economica richiesta dai Gunners sarebbe intorno ai 40 milioni di euro. Una valutazione che potrebbe rappresentare un ostacolo non indifferente per i partenopei, soprattutto considerando la concorrenza e l'interesse di altri club per l'esterno brasiliano.

Intanto si muove anche il Como, che avrebbe chiesto informazioni al Milan per Samuele Ricci. Il centrocampista ex Torino sarebbe tra i giocatori destinati a lasciare il club rossonero e il suo profilo continuerebbe a suscitare interesse anche in Serie A. Atalanta e Lazio avrebbero infatti manifestato interesse nei confronti del giocatore, anche se quella biancoceleste sarebbe al momento una pista meno concreta.