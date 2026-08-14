Un derby di mercato potrebbe improvvisamente prendere forma sotto la Mole, con Juventus e Torino pronte a confrontarsi su due giocatori dai destini apparentemente separati. I granata avrebbero infatti messo gli occhi su Michele Di Gregorio, mentre i bianconeri avrebbero chiesto informazioni per il giovane Cacciamani, talento seguito anche da Roma e Inter. Il Milan, invece, avrebbe individuato in Nuno Tavares una possibile occasione per la fascia sinistra della propria rosa.

Juventus-Torino, possibile scambio di prestiti: Di Gregorio e Cacciamani

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato rivelate su X dallo speaker radiofonico Edoardo Mecca, tra Juventus e Torino potrebbe accendersi un inaspettato asse di mercato.

I granata sarebbero infatti interessati a Michele Di Gregorio, portiere considerato in uscita dalla Continassa e alla ricerca di una nuova sistemazione dopo una stagione complicata. La soluzione gradita al Torino sarebbe quella del prestito, così da poter puntare sull'estremo difensore bianconero senza dover affrontare immediatamente un investimento particolarmente oneroso.

La Juventus, però, potrebbe sfruttare proprio i contatti con il club di Urbano Cairo per parlare di Cacciamani. Il giovane esterno italiano starebbe infatti attirando l'attenzione di numerose società di Serie A, con Roma e Inter particolarmente interessate al suo profilo. Carnevali e Massara avrebbero quindi chiesto informazioni sul giocatore, aprendo alla possibilità di un'operazione incrociata.

Lo scenario potrebbe concretizzarsi attraverso un doppio prestito, magari accompagnato da un diritto di riscatto, formula che consentirebbe a entrambe le società di valutare i giocatori prima di procedere eventualmente con trasferimenti definitivi.

Milan, occhi su Nuno Tavares: la Lazio può ascoltare offerte

Il Milan, nel frattempo, avrebbe iniziato a guardare con interesse verso la Capitale. Secondo quanto riferito dal giornalista Nicolò Schira sul proprio account X, i rossoneri avrebbero infatti palesato un interesse per Nuno Tavares, esterno sinistro portoghese attualmente in forza alla Lazio. L'ex Arsenal non sarebbe considerato un elemento intoccabile dal club biancoceleste e una proposta adeguata potrebbe quindi aprire concretamente la strada alla sua partenza.

La valutazione del giocatore si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro, cifra che il Milan potrebbe prendere in considerazione per un calciatore dalle caratteristiche particolarmente interessanti. Tavares, quando è riuscito a trovare continuità e soprattutto una condizione fisica ottimale, ha infatti dimostrato di possedere qualità atletiche e tecniche in grado di fare la differenza sulla fascia. Per i rossoneri potrebbe quindi rappresentare un'occasione per rinforzare il reparto, mentre la Lazio dovrebbe decidere se considerare sufficiente un'offerta vicina ai 15 milioni per lasciarlo partire.