Enel Energia PLACET Fissa Luce Consumer consente di avere la fornitura elettrica domestica ad una tariffa bloccata per un anno. L’offerta è strutturata con il prezzo composto da una parte fissa e una variabile, e con le condizioni fissate dal contratto stabilite dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente). Il prezzo della componente energia rimane fisso per un anno a partire dall’attivazione della fornitura.

Principali caratteristiche dell’offerta:

Nome Offerta: Enel Energia PLACET fissa Luce Consumer

Prezzo Luce:

Fascia F 23 - 0,1028 €/kWh

Fascia F1 - 0,1128 €/kWh

Canone 84,0 €/anno

Benefici per il cliente: prezzo bloccato per 12 mesi

Come si attiva: telefonicamente al numero 800 900 860, online sul sito web di Enel, presso gli Spazio Enel

Pagamento: addebito su Conto Corrente postale/bancario e con Bollettino postale.

Chi può attivare l'offerta

L’offerta Enel Energia PLACET Fissa Luce Consumer può essere attivata dai clienti singoli con una utenza domestica e dai condomini con punti di prelievo di elettricità per uso domestico.

Rimangono quindi esclusi da questa offerta gli utenti con punti di prelievo multipli, nel caso in cui anche uno solo dei punti non rientri tra quelli contemplati nei casi precedenti, e gli utenti intestatari di forniture per le amministrazioni pubbliche.

Principali caratteristiche dell'offerta Enel Energia PLACET Fissa Luce Consumer

La caratteristica di Enel Energia PLACET Fissa Gas Consumer consiste nel fatto che, come detto, il prezzo è strutturato, come definito da ARERA, con una parte fissa ed una variabile.

La stessa Agenzia dell’Energia stabilisce le condizioni contrattuali. Il prezzo, invece, è fissato da Enel Energia ed è formato, per quanto riguarda la parte fissa, da un canone di 84,00 € l’anno, e per la parte variabile da una tariffa bioraria così definita:

Fascia oraria F1 - lun-ven dalle 8.00 alle 19.00, escluse festività nazionali, 0,1028 €/kWh;

- lun-ven dalle 8.00 alle 19.00, escluse festività nazionali, 0,1028 €/kWh; Fascia oraria F23 - lun-ven dalle 7.00 alle 8.00 e dalle 19.00 alle 23.00, sabato dalle 7.00 alle 23.00, escluse festività nazionali, lun-sab dalle 23.00 alle 7.00 e la domenica e i festivi tutto il giorno,

La quota variabile della componente energia può essere soggetta a cambiamenti a seconda delle variazioni di mercato, ma in questo caso resta fissa per 12 mesi.

Trascorso il primo anno dall’attivazione, ogni variazione dovrà essere comunicata in forma scritta almeno 90 giorni prima della scadenza e, nel caso in cui il cliente non receda dal contratto, rimarrà in vigore per i 12 mesi successivi.

Documenti e informazioni richiedere l’attivazione l'offerta Enel Energia PLACET Fissa Luce Consumer

La presente offerta può essere attivata online, collegandosi al sito di Enel Energia dove sono presenti tutte le offerte attive per luce e gas, oppure chiamando il numero telefonico 800.900.860. Nel caso in cui si voglia sottoscrivere il contratto personalmente, in modo da avere immediatamente risposta ad eventuali chiarimenti, si può raggiungere il Punto Enel più vicino (tutti gli indirizzi sul sito), ricordandosi di portare:

Codice fiscale;

Codice POR , che identifica punto di prelievo dell’energia e che è riportato sulla bolletta;

Codice IBAN se si sceglie di sul conto corrente postale o bancario la bolletta.

Lo stato di avanzamento della richiesta di attivazione dell’offerta potrà essere controllato collegandosi all’Area Riservata del siro Enel Energia, nella sezione “Le tue pratiche”.

Modalità per il pagamento delle bollette di Enel Energia

Grazie all’attivazione di “Bolletta Web”, da richiedere al momento della sottoscrizione del contratto, la bolletta sarà inviata via email 15 giorni prima della scadenza. Nel caso in cui si richieda anche l’addebito sul conto corrente, Enel Energia applica uno sconto, come previsto dalla Condizioni di fornitura.

Rimane, comunque, la possibilità di ricevere la bolletta nel tradizionale formato cartaceo via posta e di procedere al pagamento presso gli uffici postali, gli esercizi convenzionati Sisal/Lottomatica, i punti vendita Coop.