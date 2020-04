Un modo semplice ed efficace per difendersi dalle oscillazioni del prezzo del gas è quello di attivare l’offerta Certa per te gas di Enel Energia riservata ai clienti domestici che garantisce al cliente il prezzo della materia prima gas previsto dal regime di maggior tutela nel primo trimestre del 2020. Prezzo che rimane bloccato per 12 mesi. Questi gli elementi che identificano l’offerta:

Nome Offerta: Certa per te Gas;

Prezzo Gas: 0,23 €/Smc (il prezzo si riferisce alla sola materia prima gas);

Benefici per il cliente: prezzo fisso e bloccato per un anno;

Come si attiva: on line collegandosi al sito www.enel.it;

Metodo di pagamento: addebito sul Conto Corrente, con PayPal oppure Bollettino postale.

Quando è possibile attivare l'offerta

E’ possibile aderire all’offerta Certa per te Gas nel caso in cui il contratto iattualmente sottoscritto dal richiedente fa riferimento alle condizioni contrattuali ed economiche previste dal regime di maggior tutela gas.

Vale a dire al prezzo stabilito dall’Autorità per l’energia per quei contratti non ancora transitati nel mercato libero dell’energia. Tale condizione è valida anche nel caso in cui il richiedente provenga da altro fornitore.

Le caratteristiche principali dell'offerta Certa per te Gas

Attivando l’offerta in questione, l’utente paga sempre e solo in base a quelli che sono suoi consumi. Il prezzo della materia prima gas (escluse, quindi, IVA e imposte) è bloccato per 12 mesi, e corrisponde al prezzo della materia prima gas stabilito dall'Autorità per l'energia per il regime di maggior tutela nel primo trimestre del 2020.

Trascorsi i primi 12 mesi, Enel Energia potrà aggiornarlo in base all'andamento del mercato dando al clliente comunicazione scritta con un anticipo di almeno 90 giorni sulla scadenza. Lo stesso cliente, comunque, può recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza il pagamento di ulteriori oneri.

L’adesione all’offerta darà inoltre la possibilità di partecipare al programma fedeltà Enelpremia NOW, con concorsi a premi e coupon sconto offerti da partner Enel aderenti all’iniziativa.

Documenti richiesti per attivare l'offerta Certa per te Gas di Enel Energia

Per chiedere l’attivazione dell'offerta, è richiesto:

bolletta di una fornitura precedente;

il codice fiscale dell'intestatario del contratto;

IBAN, per eventuale addebito dei pagamenti sul conto corrente.

Nel caso in cui si provenga da un altro fornitore con condizioni che fanno sempre riferimento al regime di maggior tutela, il passaggio a Certa per te Gas è comunque senza costi, non richiede interventi da parte del personale Enel su contatore o impianto e potrà essere effettivo trascorsi 2 o 3 mesi, in quanto questo è il tempo necessario per i controlli previsti dalla normativa.

Modalità di pagamento previste da Enel Energia

La bolletta potrà essere inviata, a scelta, per posta tradizionale in formato cartaceo oppure in modalità online, attraverso il servizio Bolletta Web. In quest’ultimo caso, la prima bolletta sarà recapitata un mese dopo l’attivazione. Il pagamento può essere fatto secondo le seguenti modalità: