Enel Energia ha riservato una promozione ai nuovi clienti che decidono di cambiare fornitore del gas naturale o che subentrano in un contratto, riattivando un contatore. Infatti, sino al prossimo 3 giugno, l’offerta Gas 30 Spring permette di avere uno sconto in bolletta pari al 30% della materia prima gas: si tratta di una voce importante, che da sola copre all’incirca il 41% della spesa complessiva – escludendo le imposte e l’Iva – di un cliente domestico che consuma annualmente 1400 Smc (lo standard metro cubo è l’unità di misura utilizzata per il gas).

Bisogna specificare che non rientrano nel parametro interessato i costi di trasporto e quelli per la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le spese di commercializzazione, che sono applicati secondo i moltiplicatori fissati dall’Arera e quindi soggetti a modifiche ed aggiornamenti nel tempo. Il contratto avrà la durata di 12 mesi, nel corso dei quali il prezzo non varierà: al termine del periodo il gestore potrà modificare i termini della promozione, comunicando per iscritto ai clienti tutte le novità, entro 90 giorni dalla scadenza dell’offerta.

Comunque i sottoscrittori potranno esercitare il diritto di recesso senza oneri aggiuntivi in ogni momento.

Come aderire alla promozione di Enel Energia

Come detto, “Gas 30 Spring” è riservata agli utenti che subentrano in un contratto, riattivando un contatore, o che cambiano fornitore. Per aderire alla promozione basterà compilare il modulo inviato per posta o via e-mail da Enel Energia. Serviranno alcune informazioni come il codice fiscale, il codice cliente oppure il codice Pdr, l’attuale lettura del contatore ed infine l’Iban, se si desidera addebitare la bolletta su conto corrente.

Quindi bisognerà inviare il tutto, insieme alla copia di un documento di identità valido, all’operatore. Il passaggio da un altro gestore avviene senza ulteriori spese o modifiche agli impianti o al contatore, dopo circa due o tre mesi, necessari per tutti i controlli previsti dalle norme attuali.

I termini del servizio attivato con la promozione ‘Gas 30 Spring’

Il cliente potrà decidere se ricevere la bolletta cartacea classica o optare per la bolletta in formato digitale, che arriverà direttamente nell’e-mail indicata da chi la richiede. In entrambi i casi è prevista una prima fattura dopo un mese dall’attivazione. Si potrà scegliere la modalità preferita di pagamento: tramite bollettino postale, con la possibilità di utilizzare anche la carta di credito, oppure mediante addebito diretto su conto corrente o, infine, utilizzando Paypal, dopo essere entrati nell’Area clienti del sito web di Enel Energia.

Va ricordato che si potrà liberamente recedere, nel caso si stipuli un nuovo accordo con un altro fornitore; inoltre è possibile annullare quanto pattuito, mediante una raccomandata, entro 14 giorni della stipula del contratto. Infine, chi attiva la fornitura gas per l’abitazione in cui risiede – nel caso in cui il nucleo familiare abbia un Isee uguale o inferiore a 8.265 euro – ha diritto al Bonus sociale che rimborsa una parte della spesa sostenuta, in proporzione ad alcuni fattori come il numero di persone in casa, l’utilizzo del gas in cucina o anche per il riscaldamento e la zona in cui si risiede.

Il programma fedeltà ed il servizio di sms per chi partecipa alla promozione

Tutti i partecipanti alla promozione potranno iscriversi anche al programma fedeltà Enelpremia wow! che ogni settimana garantisce sconti, offerte e nuovi premi. Per poterne usufruire basterà accedere all’area riservata ai clienti mediante l’applicazione, oppure attraverso il sito internet di Enel Energia, e scegliere i coupon ai quali si è più interessati. Infine tutti gli utenti potranno godere di una serie di servizi accessori, come la trasmissione via sms di informazioni sulla bolletta. Sempre utilizzando i messaggini, si potrà comunicare la lettura del contatore del gas, oppure richiedere una serie di ulteriori dati e notizie.