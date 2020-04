Sono giorni particolari per le famiglie italiane, costrette a rimanere nelle abitazioni per le misure di emergenza dovute all’epidemia di Cornonavirus. Gli esperti hanno previsto per queste settimane un aumento dei consumi di luce e gas, dovuto alle nuove abitudini dei cittadini, obbligati a non uscire, a lavorare o a seguire le lezioni da casa, a cucinare più spesso. Enel Energia è venuta incontro alle mutate esigenze dei consumatori con una serie di iniziative per agevolare tutti coloro che utilizzano il servizio di fornitura di elettricità e gas naturale.

Tra queste vanno ricordate il potenziamento del programma di fedeltà 'Enelpremia Wow!', un bonus fino a 10 euro nelle bollette per chi attiverà l’addebito diretto e tre mesi di canone fibra in omaggio con l’attivazione di 'Fibra di Melita'.

Bollette Enel Energia: i vantaggi con il programma di fedeltà ‘Enelpremia Wow!’

Per venire incontro alle esigenze delle famiglie sono stati incrementati i premi e le offerte per chi si iscrive al programma di fedeltà gratuito 'Enelpremia Wow!'. In questi giorni sarà possibile richiedere – attraverso la app specifica oppure il sito web di Enel Energia – tanti vantaggi.

Ad esempio i nuovi iscritti potranno ottenere tre mesi gratis di Infinity, il servizio di video streaming online di Mediaset, oppure uno speciale coupon per ottenere su Chili, altro operatore online specializzato in cinema e serie televisive, un film a settimana per quattro settimane (l’offerta scade il 14 aprile).

Inoltre è previsto uno sconto per l’acquisto, che sarà gratuito per i primi sei mesi, di Protezione Luce 360 di Enel X, un servizio che si occupa delle riparazioni domestiche dei guasti, comprendente anche una copertura assicurativa.

Sono tanti i vantaggi settimanali pensati per i clienti, come abbonamenti gratuiti a quotidiani e riviste digitali e la visione gratis di programmi in streaming, oppure sconti per l’acquisto di accessori per la casa, per la cucina e giocattoli. Tutti coloro che hanno sottoscritto le offerte di Enel Energia per il Mercato Libero per la fornitura luce o gas possono accedere al sito dell’azienda ed iscriversi al programma.

Bollette: fino a 10 euro di sconto per chi attiva addebito diretto

Dall’inizio del mese tutti i clienti Enel Energia con un’offerta di mercato libero, che attiveranno il servizio di Bolletta Web, ossia la fattura digitale che arriva ai clienti via mail, otterranno uno sconto di 5 euro in bolletta. In più tutti coloro che sceglieranno come modalità di pagamento l’addebito diretto sul proprio conto corrente bancario oppure su carta di credito, guadagneranno un bonus di uguale importo. Quindi attivando entrambi i servizi, si avrà uno sconto di 10 euro nelle bollette, senza considerare la semplificazione nel gestire i pagamenti direttamente da casa.

Bollette: tre mesi di canone in omaggio con ‘Fibra di Melita’

In questo periodo l’utilizzo domestico delle reti internet ha subito un notevole incremento per le nuove esigenze lavorative e di studio. Per questo motivo Enel Energia ha ideato una promozione, valida in caso di attivazione di 'Fibra di Melita', riservata ai clienti delle forniture di luce e gas: coloro che sottoscriveranno questa offerta avranno in regalo i primi tre mesi di canone, pari a 81 euro. Questa iniziativa è valida fino al 20 aprile 2020 su tutti i canali di vendita di Enel. In pratica si applicherà uno sconto pari a 27 euro, in ciascuna delle prime tre bollette del servizio fibra, pari all’intero canone mensile della fibra. Questo bonus sarà valido solo per i mesi in cui è attivo il servizio 'Fibra di Melita' che comprende anche l’installazione del cavo in fibra ottica in casa e un modem in comodato d’uso gratuito.