Enel Energia ha proposto per i nuovi clienti del mercato libero, due nuove offerte: "Speciale Luce 60" e "Speciale Gas 60", per venire incontro alle esigenze economiche in questo periodo delicato dovuto all'emergenza in corso. In particolare, i fruitori avranno la possibilità di ottenere un bonus fino a 120 euro se scelgono di aderire ad entrambe le promozioni e possono anche richiedere di aderire alla fibra di Melita. Questo sconto verrà riconosciuto da Enel Energia tramite una detrazione di 10 euro in bolletta per 1 anno. Invece, se si dovesse aderire ad una sola offerta, lo sconto in bolletta sarà di 5 euro per 1 anno.

Melita offre la sua fibra ai clienti Enel Energia

Attivando l'offerta della fibra Melita, i clienti della multinazionale dell'energia avranno il grande vantaggio di pagare il servizio nella stessa bolletta luce e gas. Quindi, se un utente paga le utenze Enel tramite conto corrente, verrà utilizzata la stessa modalità anche per la fibra senza il bisogno di comunicazione di nuovo i dati di pagamento

Grazie a questa iniziativa, i fruitori di una o entrambe le promozioni di luce e gas potranno navigare al massimo della velocità con la fibra ultraveloce di Melita fino a 1 Giga al secondo per il download e 300 mega al secondo per l'upload.

Le principali caratteristiche della Fibra di Melita sono: il costo del canone a 27 euro al mese, con costi di attivazione e modem Plume SuperPod in comodato d’uso gratuito.

La connessione è in Fiber to the Home e permette di collegare la casa del singolo utente direttamente alla centrale, con il cavo di fibra ottica, senza l'utilizzo di alcuna tratta in rame. Questa connessione diretta previene le interruzioni e inconvenienti tecnici tipici delle reti ADSL ed è l’unica che consente di ottenere il massimo delle velocità di trasmissione.

Come attivare questi vantaggi

Per poter aderire a questa promozione di Melita, bisognerà controllare se l'indirizzo sia raggiunto dalla fibra Fiber to the home. Successivamente, bisognerà associare l'offerta della fibra ad una nuova fornitura di luce o gas della multinazionale dell'energia (Speciale 60). Infine, occorrerà il consenso da parte di Enel e a trasferire i dati del suo cliente a Melita per la sottoscrizione della fibra.

In che modo associare la fibra di Melita ad una fornitura luce/gas già attiva con Enel Energia? Attraverso l'area riservata al cliente della multinazionale, in questo caso accettando termini e condizioni si autorizzerà la multinazionale al consenso dei dati personali. Ma si potrà aderire all'offerta anche chiamando il numero verde gratuito dell'azienda.