Xiaomi fa le cose in grande, e si appresta a presentare il nuovo Smartphone. La casa cinese continua a stupire, dopo aver prodotto degli ottimi telefoni cellulari, stavolta pare abbia fatto le cose ancora più in grande. Il 6 novembre infatti presenterà il Mi Note 10, uno smartphone che molto probabilmente avrà un grande successo. Continua l'ascesa della casa cinese, che dopo aver prepotentemente scalato le posizioni della speciale graduatoria riservata a questa tipologia di dispositivi, adesso potrebbe continuare nella sua personale produzione di successi.

La caratteristica principale di questo dispositivo, risiede nel fatto che é il primo a proporre una fotocamera posteriore con ben cinque sensori. Una cosa mai vista in precedenza. Il principale sensore è da ben 108 Megapixel, un qualcosa di veramente avanzato tecnologicamente. Lo zoom è un favoloso 50X, che permette di fare fotografie e video di qualità a dir poco eccellente. Insomma Xiaomi dopo essere partita qualche tempo fa in sordina, e con la classica diffidenza da parte dei potenziali nuovi clienti, ha fatto breccia nel cuore di milioni di utenti. Questi infatti dopo essersi affacciati nel mondo della casa cinese, ne hanno apprezzato l'elevatissima qualità e la grande duttilità.

Il nuovo Xiaomi Mi Note 10

Il nuovo smartphone avrà quindi un sensore fotografico da ben 108 megapixel. Il primo al mondo a montare una fotocamera così potente e di primissimo livello. Oltre a questa particolare caratteristica, il Mi Note 10 presenta nella parte frontale un AMOLED curvo, molto bello e funzionale. Anche la batteria da 5260 mAh, permette di utilizzare lo smartphone per un periodo più ampio rispetto al passato.

Questa batteria inoltre può essere ricaricata in maniera veloce, in soli 65 minuti (poco più di un'ora). Per essere i primi ad acquistare questo nuovo dispositivo, bisognerà rivolgersi ad uno store cinese. Si tratta di GearBest, che a partire dalle ore 11.30 del 6 novembre, dopo la presentazione ufficiale a Madrid, metterà in vendita lo Xiaomi Mi Note 10, con una super offerta di lancio, ad un prezzo speciale, che però non è stato ancora precisato.

Altre caratteristiche del nuovo smartphone

A differenza degli altri mercati, in quello cinese il telefono avrà un altro nome. Si chiamerà Mi CC9 Pro, un nome differente anche se si tratta di un prodotto assolutamente identico. Una scelta di marketing che trova spiegazioni, molto probabilmente nello storico della casa cinese. Secondo Xiaomi, il Mi Note 10 sarà il promotore di un nuovo modo di intendere la fotocamera di uno smartphone. Insomma un qualcosa di rivoluzionario che vogliono lanciare sul mercato per primi.