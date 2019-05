Domenica 12 maggio 2019 torna l'appuntamento con l'Azalea della Ricerca. Come consuetudine la seconda domenica di maggio, in occasione della festa della mamma, i volontari della Fondazione AIRC [VIDEO]scenderanno in campo in circa 3.700 piazze italiane. A fronte di un contribuito di 15,00 euro si riceverà un pianta di azalea ed una pubblicazione speciale del Notiziario Fondamentale. L'azalea è una pianta che rappresenta la femminilità e la temperanza e per questo il suo fiore è stato scelto come simbolo da donare in questo giorno speciale.

Airc, domenica in piazza torna l'Azalea della Ricerca

L’Azalea della Ricerca è molto più di un semplice dono: è un prezioso alleato della salute femminile.L'AIRC sin dal 1984, grazie a questa raccolta fondi, sta al fianco delle donne contribuendo alla ricerca, alla diagnosi ed alla cura dei tumori femminili. Proprio per questo l'azalea è diventata negli anni il fiore simbolo di questa faticosa e difficile battaglia.

L'AIRC e l'impegno della ricerca scientifica

Negli ultimi 3 anni la Fondazione AIRC ha messo a disposizione 32 milioni di euro per sostenere i progetti di ricerca sui tumori femminili.

Pubblicità

Come si legge nel comunicato della Fondazione " Il cancro al seno è il più diffuso con circa 50.000 nuovi casi: si stima che ne sia colpita 1 donna su 8 nell’arco della vita". Dall'altro lato, però,leggendo i dati si può capire che è anche il tumore per il quale la ricerca sta ottenendo i migliri risultati. L'indice di sopravvivenza, infatti, si sta annalzando anno dopo anno. I fondi raccolti in questa campagna saranno veicolati negli studi riguardandi il tumore triplo negativo e il carcinoma mammario mestastico che risultano essere ancora i più resistenti ed aggressivi.

L'AIRC ha investito 64 milioni di euro in 498 progetti di ricerca negli ultimi 5 anni. Ha distribuito 126 borse di studio per i campi della ricerca sui tumori femminili.

L'Azalea della ricerca nelle piazze di Amantea e Campora San Giovanni

L'hastag della manifestazione, diventato virale sui social network, è "contro il cancro io ci sono". E la Calabria c'è.Importante, come ogni anno, il contributo dei volontari calabresi: ben 168 piazze si colororeranno di rosa e bianco i colori rappresentativi del fiore della mamma.

Pubblicità

In particolare le azalee della ricerca dell'AIRC saranno presenti ad Amantea, in piazza Commercio ed a Campora San Giovanni, in Piazza San Francesco dalle ore 9.00 fino ad esaurimento scorte. Grazie all'impegno dei volontari locali coordinati dalla Dott.ssa Maria Ombres sarà possibile, anche nel comune nepetino, dare il proprio contributo per sostenere la ricerca contro i tumori femminili e fare un gradito regalo a chi si preferisce.