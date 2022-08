Da una Martina ad un’altra. Da Martina De Lorenzo, Miss Sorriso Calabria del 2021 a Martina Guida, Miss Sorriso Calabria 2022. La ragazza di Reggio Calabria ha ottenuto la fascia nel corso della serata di ieri, venerdì 5 agosto 2022, di Miss Italia Calabria, che si è svolta presso il Centro Commerciale ‘I Due Mari’ di Maida nel catanzarese. Una fascia molto importante per Martina in quanto si è trattata di una selezione regionale e le consente l’accesso alle pre-finali nazionali del concorso di bellezza. La19enne ha trionfato davanti a Marianna Carbone, mentre a completare il podio è stata Zari Mastruzzo.

La soddisfazione di Martina Guida

Martina Guida è la prima pre-finalista nazionale di Miss Italia grazie alla vittoria della fascia di Miss Sorriso. La 19enne reggina aveva già conquistato la fascia di Miss Egea nel 2022.

Nel quotidiano la reggina frequenta la facoltà TNPEE (riabilitazione con i bambini) presso l’Università di Messina.

Al termine della serata Martina ha dichiarato: "Come scaramanzia, prima di iniziare la serata, ho baciato il numero che indossavo (il 12) perché mi ricorda mia nonna. So che è un traguardo ancora più importante rispetto alla fascia provinciale e voglio continuare questo percorso sempre con leggerezza e tranquillità, godendomela fino in fondo. Il sorriso è sinonimo di spontaneità, per questo penso che bisognerebbe sorridere sempre qualunque cosa accada".

Le altre miss che hanno partecipato

In tutto sono state 14 le ragazze partecipanti. La seconda classificata è stata Marianna Carbone. 19 anni di Rende è iscritta all’Università e frequenta il corso di laurea in Ingegneria Gestionale. Le sue passioni sono la danza e la palestra. Nel corso della serata ha dichiarato che punta molto su valori quali la sincerità e la solarità.

Marianna, in questa stagione, ha vinto la fascia di Miss Città di Castiglione Cosentino.

Zari Mastruzzo è terminata terza. 22 anni di Rende, Zari ha raccontato di essere una ragazza adottata molto legata alla madre ed un ringraziamento è andato anche al padre che non c’è più. La miss che ha vinto quest’anno la fascia di Miss Palio ha voluto condividere con il pubblico presente di essere stata vittima di bullismo a causa del colore della sua pelle e della sua provenienza ma, ha imparato, ad andare avanti.

Il suo sogno nel cassetto è di divenire una modella.

Carolina Elisabetta Gaudio,19 anni di Cosenza, studia Letteratura, Musica e Spettacolo con la passione per la recitazione ed il sogno di diventare un’attrice.

Antonia Sottile, già Miss Città di Piane Crati 2022, vuole essere una professoressa di Lettere. 19 anni di Rende, si è definita come una persona determinata e partecipare a Miss Italia per raggiungere i propri sogni evidenziando che questo concorso può rappresentare per lei un trampolino di lancio.

Gaia Francesca Malagrinò, 19 anni, di Villapiana è una ragazza solare, a cui piace la moda ma in particolare viaggiare. Qualche giorno fa ha vinto la fascia di Miss Terranova di Sibari.

Angelica De Seta ha l’obiettivo di diventare un’educatrice.

Nel corso della serata ha voluto esprimere il proprio pensiero sul fatto che ci si concentra, in particolare, su eventi che si spera possano accadere con il rischio di lasciarsi sfuggire le piccole cose che contano. 20 anni di Paola ha ottenuto in questa stagione la fascia di Miss La Pecora Nera Beach.

Sophia Aversa, 22 anni di Castrovillari, nella vita di tutti i giorni lavora come consulente ambientale con la passione per la palestra e la moda. La miss ha invece voluto condividere un proprio pensiero sulla violenza contro le donne.

Mirella Magliocco, 18 anni di Corigliano è stata un’altra partecipante della serata dove è stata eletta Miss Sorriso.

Stessa provenienza per Simona Terzi, 21 anni studentessa presso l’Università di Cosenza con passione per il disegno.

La 25enne Maria Grazia Costanzo vuole diventare una giornalista nel settore della Formula 1.

Maria Antonietta Siniscalchi, 19 anni di Cosenza, studia Scienze e Tecniche di Psicologia Cognitiva presso l’Università di Catanzaro e nel corso di questa stagione ha già vinto la fascia di Miss Città di Roggiano Gravina.

Maira Sofia Cimarosa, Miss Città di Marano Principato qualche giorno fa, ha 22 anni e studia scienze della moda e del costume alla Sapienza di Roma.

Infine Diana Nicoletti, 20 anni di Castrovillari studia per entrare nell’esercito e, originaria dell’Ucraina ha voluto esprimere un proprio pensiero sulla situazione delicata che sta vivendo lo Stato.

Alla serata ha preso parte, in qualità di giurata anche Martina De Lorenzo, Miss Sorriso 2021 che ha raccontato come l’esperienza a Miss Italia, per lei, è stata splendida.

Per lei è molto importante coniugare cultura ed intelligenza.

Presente, inoltre, Francesca Carolei, Miss Calabria 2021.

Disclaimer: Ferdinando Capicotto, autore di Blasting News, ha partecipato all'evento in qualità di giurato.