Il settantenne medico australiano Philip Nitschke, sostenitore agguerrito dell'#eutanasia, e quindi della libertà di poter scegliere [VIDEO] come e quando mettere fine alla propria vita, ha creato una capsula predisposta a questo scopo. Il suo nome è Sarco. È il primo apparecchio al mondo per l'eutanasia realizzato con una stampante 3D.

Sarco sembra una astronave

Ha l'aspetto di una astronave che può contenere però soltanto una persona, e che non è destinata a trasportare nessuno, ma soltanto a convogliare la persona che decida di salirci, e di mettere in pratica le sue funzioni, verso la morte. Sarco è stata esposta ad Amsterdam, alla fiera degli articoli funerari, nella modernissima Olanda [VIDEO], che non si scandalizza davanti ad una innovativa invenzione come questa.

Infatti il suo Governo ha recentemente trattato l'argomento "fine vita", affinché l'eutanasia sia concessa anche ai più anziani, perché possano scegliere il giorno della loro morte, e persino ai bambini, anche prima dei dodici anni.

La capsula che sembra un sarcofago

Philip Nitschke ha inventato questa capsula con la collaborazione dell'ingegnere olandese Alexander Bannick, ed ha intenzione di esportarla in tutto il mondo. Il suo funzionamento è semplice e alla portata di tutti. Il primo passo per approvvigionarsi di "Sarco" è quello di richiederla online, dimostrando di essere nel pieno delle proprie capacità mentali. Dopo di che, si riceverà dove richiesto il "sarcofago", accompagnato da un codice che avrà validità di 24 ore. Prima di morire si potrà persino scegliere quale ultima immagine imprimersi negli occhi, utilizzando un apparecchio visivo posizionato in testa alla bara, che riporterà, in modo virtuale, la scena scelta dal compratore.

La morte sopravverrà dopo aver premuto un pulsante, che riempirà Sarco di azoto. Dopo un breve momento di confusione per la persona, la macchina per il suicidio volontario avrà compiuto il suo lavoro, senza alcuna sofferenza a suo danno.

Anche l'Olanda liberale mette dei paletti

Se il "Dottor Morte" vorrebbe la sua capsula ad uso e consumo di chiunque la desiderasse, e non solo dei #malati terminali, in Olanda è si consentita l'eutanasia, ma solo se colui che voglia praticarla venga accompagnato da un medico che ne attesti la volontà, e la sua salute sia irrimediabilmente compromessa, senza speranza di guarigione, ed il paziente sia costretto a sopportare dolori estremi. Inoltre, non deve esistere in alternativa all'eutanasia qualsiasi altra forma di cura possibile alla malattia, e tutto ciò deve comunque essere attestato anche da un ulteriore medico. Rimane il fatto che per l'inventore di Sarco, Philip Nitschke, la capsula sia una macchina eccezionale, che potrà cambiare in modo definitivo il concetto di morte, rendendola a portata di mano, e non più evento da attendere, magari con sofferenza. Tanto che durante la fiera, ha consentito ai visitatori di poter testare Sarco, in modo virtuale.