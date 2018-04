Un nuovo #Richiamo è stato diramato per quanto riguarda un'alimento di origine italiana. Fino a qualche giorno fa abbiamo parlato del ritiro dal commercio del salame spinata romana per via di una probabile contaminazione da listeria. L'alimento in quel caso aveva visto il ritiro in molte città dell'Europa perché si trattava di un salame prodotto in Italia ma rivenduto anche all'estero. Il nuovo caso ritiro alimentare riguarda invece una farina soffice dolce: scopriamo tutti i dettagli al riguardo.

La marca interessata al richiamo

Il #ministero della salute ha disposto poche ore fa il ritiro di una #farina per dolci prodotta dalla Molini Spigadoro di Bastia Umbra (Perugia).

Le motivazioni non sono quelle di contaminazione [VIDEO]da salmonella o listeria come si potrebbe pensare, ma per via di un allergene che non è dichiarato all'interno dell'etichetta del prodotto. Il lotto in questione è il numero 31800714 con scadenza al 19 luglio 2019. Il Ministero della Salute consiglia a chi ha acquistato tale tipo di farina di non consumare il prodotto se si soffre di allergie, mentre coloro che non hanno alcun problema al riguardo possono tranquillamente utilizzarla. Il Ministero della Salute riporta all'interno del suo sito online tutti i dettagli dei richiami alimentari. Per la precisione chi vuole essere al corrente di tutte le novità dovrà consultare la sezione ' Avvisi di sicurezza'.

Il caso del salame

Come riportato sopra, alcuni giorni fa in tutta Europa è stata allerta [VIDEO] per quanto riguarda la spinata romana di produzione italiana ma rivenduta anche in altri paesi europei.

Da inizio anno ad oggi sono già tantissimi i casi di ritiri dal commercio per via di contagi di salmonella o listeria. Al contrario della farina di dolci ritirata per omissione di un prodotto in etichetta, il salame era stato invece contaminato dal batterio della Lysteria monocytogenes. Le conseguenze su chi ingerisce questo tipo di batterio possono essere diverse: alcuni manifestano sintomi come diarrea e vomito, mentre in altri pazienti a rischio l'assunzione di un alimento contaminato da listeria può portare addirittura alla comparsa di meningite. La problematica è dunque molto seria, per cui tenersi sempre informati su eventuali ritiri alimentari dovrebbe essere di primaria importanza. I soggetti più a rischio sono comunque gli immunodepressi, le donne in gravidanza, i bambini e diabetici.