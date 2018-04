Nello scenario politico attuale c'è un #Renzi in campo e uno in panchina. Matteo Renzi, uscito sconfitto dalle ultime elezioni politiche, si ritrova oramai in un ruolo non più da protagonista ma da panchina appunto. Francesco Renzi, invece, figlio dell'ex premier e #Calciatore 17enne il campo non lo ha mai abbandonato e ora potrebbe ritrovarsi anche in serie A.

Il figlio di Renzi al Genoa calcio

Il primogenito di Matteo Renzi è un giovane calciatore di una squadra #Fiorentina, l'Affrico. La politica in questo caso non c'entra, non c'è sinistra né destra, ma nel suo caso solo il centro, con il ruolo di centravanti. Il ragazzo, classe 2001, segna reti a raffica con la maglia della sua squadra dilettantistica ma ultimamente il Genoa lo sta seguendo con attenzione.

La squadra ligure ha voluto fargli fare un provino, circa due settimane fa, così Renzi junior si è allenato per un paio di giorni a Voltri insieme agli allievi nazionali del coach Luca Chiappino. L'allenamento si è svolto sotto la supervisione del direttore sportivo della Primavera del Genoa, Carlo Taldo. Francesco Renzi è stato già convocato per la Nazionale Under 17 dei Dilettanti in quanto capocannoniere del girone C degli Allievi regionali. Giocando a Firenze la sua regione di appartenenza era la Toscana ma il suo talento nel gioco è stato notato dalla Liguria. Il responsabile del settore giovani del Genoa calcio, Michele Sbravati, ha dichiarato di aver avuto un'ottima impressione riguardo al piccolo Renzi: "E' un attaccante vecchia maniera, sembra Pratto ma senza la corsa ingobbita".

Francesco Renzi così si è presentato a Voltri, accompagnato dal direttore dell'Affrico senza aspettative particolari. Per due giorni ha vissuto insieme ad altri 4/5 ragazzi nel convitto del Genoa, senza darsi arie, da ragazzo come gli altri. Chi lo ha conosciuto dice che somiglia al padre nel modo di parlare [VIDEO], anche se il viso ricorda quello della madre; il responsabile ligure lo ha definito un ragazzo umile e per bene, con l'atteggiamento di chi vuole veramente fare il calciatore.

Le parole del direttore generale del Genova calcio

Giorgeo Perinetti oltre che essere di direttore della squadra ligure è anche uno dei migliori talent scout nel panorama del calcio italiano. L'uomo raggiunto al telefono dall'Ansa sostiene che il ragazzo è bravo a giocare a calcio e che il suo cognome gli è del tutto indifferente [VIDEO]. Francesco Renzi gli è stato segnalato da Matteo Petrachi, ds dell'Affrico, come tanti altri ragazzi finora.