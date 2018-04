Live trattative governo: segui in diretta la giornata

13:29 - Direttamente dal Friuli arrivano altre dichiarazioni di Matteo Salvini che attacca duramente il PD ed il Movimento 5 Stelle: Le percentuali che si possa formare un governo tra Pd e 5 stelle sono pari a zero: è un accordo contro natura e soprattutto una presa in giro agli italiani. Fossi un elettore grillino avrei problemi o vergogna, poi però, ognuno fa le proprie scelte".

11:22 - Dunque Matteo Salvini ha escluso ancora una volta la possibilità di staccarsi dalla coalizione di centrodestra per formare un governo con il M5S. A questo punto appare complicato immaginare che il 'forno' M5S-Lega possa riaprirsi.

10:55 - Direttamente dal Friuli Venezia Giulia dove si trova per la campagna elettorale in vista delle regionali di domenica, Matteo Salvini ha giurato fedeltà a Silvio Berlusconi: “Oggi i giornali dico che dopo il Friuli lascerò Berlusconi? Capisco perché vendono sempre meno copie. Non è vero che accadrà. Non vedo perché dovrei cambiare idea ogni quarto d’ora: non faccio come #Renzi o Di Maio. Mi presento alle elezioni con una squadra e con quella vado avanti".

10:43 - Di certo se il Movimento 5 stelle dovesse insiste sul nome di Luigi Di Maio premier, la trattativa con il PD finirebbe per naufragare. Matteo Renzi infatti ha posto tra le condizioni imprescindibili per l'avvio di un dialogo tra le parti, il fatto che il leader dei grillini faccia una passo indietro, accettando di non essere lui in prima persona il Presidente del Consiglio di un eventuale esecutivo targato M5S-PD.

10:01 - Intervenuto nel corso della trasmissione 'Circo Massimo', in onda su Radio Capital, il capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle Danilo Toninelli ha dichiarato: "Vogliamo realizzare un contratto di governo sul modello di quello firmato in Germania. Aspettiamo la direzione del Pd: se accetteranno di sedersi al tavolo con noi, cercheremo di scrivere nel dettaglio tutti i termini delle misure da realizzare. Di Maio premier? Dovrà esserlo non per noi, ma per quello che è successo il 4 marzo. Se realizzassimo un governo 5 Stelle senza Di Maio presidente del consiglio, i nostri elettori non lo accetterebbero".

09:11 - L'idea di Matteo Renzi dunque, è quella di rispondere alle parole di Luigi Di Maio - che aveva parlato di "contratto al rialzo" - alzando ulteriormente la posta in palio: per accettare di sedersi al tavolo con i grillini infatti, l'ex premier vuole che il Movimento 5 Stelle legittimi in qualche modo l'operato del suo governo, partendo naturalmente dal Jobs Act.

08:17 - Secondo quanto riportato da La Stampa, sono due le condizioni poste da Matteo Renzi per dire di sì ad un'alleanza di governo con il Movimento 5 Stelle:

Il Jobs Act non si tocca di una virgola

Il Pd non accetta Di Maio premier.

08:10 - Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della sera, la linea in casa Movimento 5 Stelle, un po' per strategia, un po' per esasperazione, è quella di credere al fatto che il Partito Democratico si ricompatti e accetti di formare un governo con i grillini.

Nella giornata di ieri infatti, parlando con i suoi, Di Maio ha fatto filtrare un ottimismo decisamente marcato: "Sono sicuro che Renzi si siederà al tavolo. I suoi mi ha detto che Martina è d'accordo con lui. Aspettiamo una settimane vediamo come va a finire".

07:24- Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, in queste ore in casa PD in molti starebbero spingendo per convincere Renzi a tornare alla guida dei dem per gestire in prima persona la trattativa con il Movimento 5 Stelle. Tra questi, c'è sicuramente Pier Ferdinando Casini che ha dichiarato: "Il PD è davanti a scelte drammatiche. Ha bisogno del suo leader. Vorrei dire a Renzi che ci si può dimettere da segretario, ma non da leader e lui lo è".

Nella giornata di ieri Roberto Fico ha concluso il secondo giro di consultazioni [VIDEO], incontrando prima il Partito Democratico e poi il Movimento 5 Stelle. Al termine dei colloqui con i partiti, nel corso del pomeriggio, il Presidente della Camera si è recato al Quirinale per riferire al Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella lo stato dei fatti. Dopo aver parlato con Mattarella, Fico si è presentato davanti ai giornalisti ed ha dichiarato di considerare concluso il suo mandato esplorativo, con esito positivo, in quanto era stato avviato un dialogo tra il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico per la formazione di un governo. Il verdetto finale sulla possibile alleanza tra grillini e dem però, arriverà nel corso della direzione del Partito Democratico, convocata per il prossimo 3 maggio, nel corso della quale arriverà la decisione definitiva sull'apertura o la chiusura della trattativa con il M5S. In quella sede però, l'ottimismo di Fico deve fare i conti con i numeri: i renziani infatti - che rappresentano la maggioranza della direzione - sono assolutamente contrari ad un'alleanza con il partito di Luigi Di Maio [VIDEO] e dunque, la strada verso un governo targato M5S-PD si fa sempre più complicata. Segui su Blasting News il Live sulla giornata politica, con le trattative per la formazione di un governo. #diretta