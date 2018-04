Il #ragno violino è tra i protagonisti dei trend di ricerca di Google. Il fatto che ha coinvolto il vigile urbano di Terni ha destato una certa curiosità nell'opinione pubblica. Lo strumento che permette di conteggiare quali siano le parole più ricercate dagli utenti nella propria lingua nel popolare motore di ricerca pongono davanti agli occhi un'evidenza: gli italiani vogliono sapere cosa si cela dietro questo misterioso animaletto che può potenzialmente essere letale.

A preoccupare c'è il fatto che non è un'animale selvatico o tropicale, ma il fatto che tecnicamente potrebbe essere ovunque. Prima, però, di avventurarsi in facili allarmismi sarebbe opportuno conoscere a fondo questo animale.

Ragno violino: riconoscerlo?

Il #ragno violino, soprattutto nell'aspetto, non può essere considerato un mostro. E' cosi piccolo che rilevare un suo morso può essere un esercizio complicato. Almeno è questo l'insegnamento che si può trarre dall'episodio di Terni. Il vigile urbano, protagonista della vicenda, è stato chiaro nel sottolineare di potersi definire un miracolato perchè non si era accorto di nulla. Il problema grave sarebbe stato che se fosse passata ancora qualche ora ci sarebbero potute essere state conseguenze letali per lui. Per fortuna il campanello d'allarme più forte, i problemi renali, lo hanno costretto a essere ricoverato ed a scoprire da dove provenisse il problema. Proprio il malfunzionamento dei reni, l'edema attorno alla parte morsa, nausea, problemi intestinali in genere e delle piccole cicatrici sulla cute possono essere i segni tangibili di un morso del ragno violino. [VIDEO] La sua capacità è quella di iniettare un veleno con dei batteri anaerobi che sono in grado di alterare fino alla necrosi i tessuti di organi vitali come reni e fegato.

Ragno violino: uccide davvero?

Quando si è morsi la prima cosa da fare è lavare bene la parte con acqua e sapone e poi rivolgersi ad un centro medico. Inutile correre dei rischi inutili. Alcuni studi, però, rivelano che i processi degenerativi e irreversibili causati dal morso del ragno rischiano di essere letali solo per chi parte da una situazione di immunodepressione. Chi non ha una #salute perfetta presenta un rischio molto più elevato di avere conseguenze letali, rispetto a chi sta bene ed almeno in teoria potrebbe non avere alcun tipo di problema. Meglio, però, non correre rischi. Bisogna inoltre aggiungere che il ragno violino può essere trovato nelle zone d'ombra, dato che non ama il caldo. Nei giardini predilige le cavità degli alberi e le posizioni sotto grandi massi, ma c'è chi lo ha scovato nella abitazioni in delle lenzuola o vestiti conservati a terra o in una zona facilmente raggiungibile.. [VIDEO] Occorre però sottolineare che non è un animale aggressivo e morde solo se si sente in pericolo. Il dato di fatto che da un morso alla morte (non certa) chiunque ha il tempo di venire a capo della situazione con l'ausilio dei medici.