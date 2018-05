Una fiammata improvvisa, uscita dalla bombola del gas della cucina, l’ha investito in pieno e lo scorso pomeriggio – in via Indipendenza, alla Maddalena – si è sfiorata la tragedia. Fortunatamente però Luigi Pinna, pensionato maddalenino di 69 anni è stato immediatamente assistito da un vicino di casa, che ha subito chiamato i soccorsi. La rapidità dell’intervento dei #vigili del fuoco ha permesso di salvare la vita al 69enne che – fortunatamente – è stato colpito di striscio dalle fiamme. L’uomo infatti è stato soccorso anche da un’ambulanza medicalizzata del 118, che l’ha trasportato con urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale “Paolo Merlo” della Maddalena.

Qui i medici hanno prestato le prime cure all’uomo, considerando il fatto che la fiammata uscita dalla bombola di gas gli aveva procurato diverse ustioni (fortunatamente non gravi) in diverse parti del corpo. Le sue condizioni non sarebbe gravi e l’uomo non sarebbe in pericolo di vita, anche se i medici del nosocomio maddalenino non hanno ancora sciolto la prognosi. Sul luogo sono intervenuti anche i Vigili Urbani e i #Carabinieri della stazione di La Maddalena, che hanno effettuato tutti i rilievi di rito per cercare di capire [VIDEO] cosa in realtà possa essere accaduto lo scorso pomeriggio.

Tragedia sfiorata

Secondo una prima ricostruzione effettuata dai Carabinieri [VIDEO] – che hanno svolto le indagini insieme ai Vigili del Fuoco – Luigi Pinna lo scorso pomeriggio si trovava da solo all’interno della sua abitazione di via Indipendenza e si stava apprestando ad effettuare dei lavori di manutenzione all’interno dell’appartamento.

Nel momento in cui ha deciso di sistemare l’impianto del gas della cucina però è accaduto l’imprevisto. Stando alle prime indiscrezioni infatti sarebbe stato proprio il 69enne ad innescare la fiammata della bombola del gas – che era stata inavvertitamente lasciata aperta – avvicinando appunto un accendino tascabile. L’uomo infatti - non appena ha avvicinato l’accendigas alla bombola - è stato colpito in pieno da una fiammata, che lo ha avvolto completamente. Le sue urla disperate hanno fatto il resto. Un vicino di casa ha sentito la voce dell’uomo e si è immediatamente avvicinato all’abitazione per vedere che cosa fosse successo. Qui ha trovato Luigi Pinna che – miracolosamente – era già praticamente riuscito a spegnere le fiamme e insieme infatti hanno chiamato i Vigili del Fuoco e i soccorsi.

La macchina dei soccorsi

Nel giro di pochi minuti l’abitazione di via Indipendenza è stata raggiunta dai soccorritori. In prima fila i Vigili del Fuoco, che hanno messo in sicurezza la bombola prima che potesse accadere il peggio, e poi gli uomini del 118 che con la loro professionalità hanno immediatamente soccorso Luigi Pinna.

L’uomo – ancora scosso - fortunatamente era già riuscito a spegnere parte delle fiamme e ha riportato soltanto delle leggere ustioni, che però dovranno essere tenute sotto controllo dai medici. Sul luogo dell’incidente domestico sono anche intervenuti i Carabinieri della stazione del paese che hanno immediatamente avviato le indagini. Fortunatamente nel giro di pochi minuti la situazione è tornata alla normalità ed il pericolo di un’esplosione è subito svanito. #Cronaca Sardegna