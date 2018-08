È morto Rick Genest, meglio conosciuto come Zombie Boy per via dei suoi tatuaggi che lo rendevano somigliante ad una sorta di scheletro vivente. Era entrato nel Guinnes dei primati per la vastissima quantità di tattoo sparsi su tutto il corpo (erano 176 tra cui 136 rappresentavano ossa umane). Il 32enne modello è stato ritrovato senza vita [VIDEO] nella sua abitazione nel quartiere Plateau-Mont Royal, a Montreal, alle ore 17 dell'1 agosto. La polizia locale ha riconosciuto il decesso come suicidio.

La carriera nel mondo nella moda e la fama raggiunta con Born This Way

Rick Genest divenne famoso in tutto il mondo con il soprannome di Zombie Boy dopo che Lady Gaga l'aveva scoperto e scelto per il videoclip di Born This Way.

Nel 2010 era stato notato dal designer Nicola Formichetti ed era divenuto testimonial di una campagna pubblicitaria di Thierry Mugler per la collezione autunno e inverno 2011. Negli ultimi anni, forte della fama raggiunta, aveva calcato le passerelle più prestigiose del mondo tra Parigi e Berlino. Genest era nato il 7 agosto 1985 a LaSalle, in Canada e si era affermato nel mondo dell'arte, della Moda e della recitazione. Appena 15enne aveva subito un'operazione complessa per la rimozione di un tumore al cervello. Aveva iniziato a tatuarsi fin da quando aveva 21 anni.

Lady Gaga: il lungo messaggio di cordoglio per l'amico scomparso

Lady Gaga è profondamente addolorata e sconvolta per la scomparsa [VIDEO] dell'amico Rick Genest ed ha scritto un lungo post di cordoglio su Twitter, pregando a tutti coloro che stanno soffrendo di chiedere aiuto.

"Il suicidio del mio amico Rick Genest, Zombie Boy, è più che straziante. Bisogna lavorare duro per evolvere la nostra cultura, per mettere in evidenza la salute mentale e per abolire la censura di chi dice che non ne possiamo parlare ad alta voce. Se provi dolore, chiama i tuoi familiari o i tuoi amici. Dobbiamo aiutarci a vicenda", ha scritto la popstar.

The suicide of friend Rick Genest, Zombie Boy is beyond devastating. We have to work harder to change the culture, bring Mental Health to the forefront and erase the stigma that we can’t talk about it. If you are suffering, call a friend or family today. We must save each other. pic.twitter.com/THz6x5JlpB — Lady Gaga (@ladygaga) 3 agosto 2018

"La scienza ci dice che occorrono 21 giorni per dar vita ad un'abitudine. Se stai male per problematiche legate alla salute mentale, oggi è il primo giorno o il proseguimento del lavoro che stai facendo. Chiedi supporto se stai soffrendo o se conosci altre persone che stanno male, chiedi supporto per loro" ha aggiunto la cantante.

Infine, l'interprete di Born This Way ha annunciato che lavorerà con la sua fondazione: "Il bene e la salute mentale non sono cose che si fanno una volta sola. Questo autunno, collaborerò con btwfoundation per scoprire il potere delle abitudini per realizzare concetti di bontà e benessere".

Science tells us that it takes 21 days to form a habit, if you are suffering from Mental Health issue I beckon for today to be your first day or a continuation of the work you’ve been doing. Reach out if you’re in pain, and if you know someone who is, reach out to them too. pic.twitter.com/4pVR5xyoH6 — Lady Gaga (@ladygaga) 3 agosto 2018

Kindness and mental health aren’t one time practices. They aren’t just to do list items. This fall, in partnership with @btwfoundation, I’ll explore the power of habits to build cultures of kindness and wellness. Sign up to learn more https://t.co/GBVblaVKzF — Lady Gaga (@ladygaga) 3 agosto 2018