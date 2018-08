Mercoledì sera una giovane quindicenne in vacanza in una località balneare tra le più rinomate della costa veneta, è uscita insieme agli amici. In uno dei tanti locali di Jesolo frequentati dalla movida di turisti e residenti la ragazza ha conosciuto uno straniero con il quale è uscita sulla spiaggia e al termine della serata gli amici, non trovandola, sono andati a cercarla: l’hanno trovata in lacrime, da sola, perché era stata violentata dal ragazzo appena conosciuto, tuttora ricercato.

Violentata a Jesolo: una nuova conoscenza finita male

Come si può leggere sull’edizione locale veneta del Corriere della Sera, la ragazza residente in Friuli si trovava in vacanza con la famiglia in una delle tante zone balneari del litorale veneziano.

Mercoledì sera si è recata a Jesolo ed in un locale di piazza Mazzini ha conosciuto un ragazzo che evidentemente le piaceva. Una volta appartatisi sulla spiaggia, però, il giovane è andato oltre a quelle che erano le volontà della ragazza e l’ha stuprata lasciandola poi da sola. Gli amici l’hanno trovata sconvolta e piangente sull’arenile, hanno chiamato la polizia e l’hanno accompagnata in ospedale [VIDEO].

Stuprata in spiaggia, il racconto dell’aggressione

È stato in ospedale che la 15enne ha rivelato i motivi del suo forte turbamento: era stata stuprata da un ragazzo straniero che aveva conosciuto quella sera.

La polizia sta indagando su quello che per il momento è solamente un presunto violentatore e tante domande rimangono aperte su una vicenda che ha i contorni ancora molto misteriosi.

Di sera a Jesolo vi sono moltissimi turisti stranieri anche durante i giorni infrasettimanali e la famiglia aveva dato il permesso alla ragazzina di uscire insieme ad altri quattro amici senza troppe preoccupazioni. Dopo aver conosciuto uno straniero, si è appartata di sua volontà insieme a lui sulla spiaggia e non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto per arrivare al punto di doverla portare in ospedale e di fare una denuncia alla polizia.

Nelle prossime ore gli inquirenti potrebbero fornire maggiori spiegazioni su quella che doveva essere una tranquilla serata tra amici magari condita da una piacevole avventura che invece si è trasformata in tragedia. La polizia sta indagando sulle basi delle indicazioni della minorenne [VIDEO], la cui identità per motivi di età e privacy non è stata resa nota e fino a che non si avranno notizie certe ed ufficiali non vi saranno divulgazioni da parte dei media.