L'artista Laura Pausini ha annullato il suo concerto in programma stasera e domani sera, 25 e 26 settembre 2018, presso il palasele di eboli, in provincia di Salerno. A comunicarlo è stato la stessa cantante con un post apparso poche ore fa sulla sua pagina ufficiale di Facebook. La doppia data dell'artista romagnola aveva già fatto registrare il sold out per entrambe le date. Laura Pausi, la cantante italiana più amata e conosciuta a livello mondiale, era di scena nel salernitano per l'unica tappa campana del suo tour, dal titolo 'Fatti sentire World Tour [VIDEO]', che a partire dal mese di luglio 2018 ha toccato le principali capitali eruopee e non solo, tra cui Roma, Bruxelles, Parigi, Zurigo, New York per poi tornare nella sua Italia con le tappe di Torino, Bari, Padova, Firenze, Acireale.

Il tour

Il tour della Pausini sta riscuotendo un grande successo. L'artista romagnola è accompagnata dalla sua band storica, composta da cinque coristi e sette musicisti: Paolo Carta alle chitarre, Nicola Olica, direttore musicale dell'evento, Fabio Coppini al pianoforte e alle tastiere, Ernesto Lopez alle percussioni, Carlos Hercules alla batteria, Andrea Rongioletti alle tastiere, Roberto Gallinelli al basso. I coristi del concerto sono, invece: Monica Hill, Gianluigi Fazio, Roberta Granà, Claudia D'Alise e David Blank. La Pausini, inoltre, per questo tour ha deciso di concedere ampio spazio ai giovani talenti musicali, ospitandoli sul palco per l'opening act: stasera si sarebbe dovuta esibire Federica Carta e domani Tony Maiello.

Perchè il concerto è stato annullato?

Secondo quanto riportato dalla pagina ufficiale dell'artista, la Pausini è stata colpita durante la notte scorsa da una forma acuta di otite, accompagnata da uno stato influenzale con febbre molto alta.

Grande delusioni per i suoi fans che sin dalle prime ore di questa mattina erano pronti ad attenderla in fila all'esterno dei cancelli del Palasele. I concerti riprenderanno in maniera regolare a partire dal prossimo 28 settembre 2018. La doppia data di Eboli [VIDEO] sarà recuperata il prossimo 3 e 4 novembre 2018. I biglietti del giorno 25 settembre rimarranno validi per il concerto del 3 novembre 2018, così come quelli del giorno 26 settembre saranno validi per lo show rimandato al giorno 4 novembre 2018. Per maggiori informazioni circa i rimborsi si consiglia di contattare i circuiti di vendita di TicketOne.