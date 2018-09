Terzo colpo nell'area di Lecce, questa volta leggermente più a sud del capoluogo di provincia, dopo quelli avvenuti a Carmiano e Guagnano. A essere preso di mira dai rapinatori, come nelle precedenti occasioni, un discount della catena Eurospin. Il nuovo fatto di cronaca si è verificato ieri sera intorno alle 19:20 a Veglie, cittadina sempre del leccese, tra l'altro a pochi chilometri dalla stessa Carmiano.

Assalto in periferia

L'Eurospin rapinato [VIDEO] questa volta si trova in periferia, a Veglie come detto, e precisamente in via Don Bosco. I malviventi, stando alle testimonianze dei presenti, sarebbero arrivati a bordo di una moto bianca di grossa cilindrata.

I due avevano il volto coperto da un passamontagna. Sempre armati di una pistola si sono diretti verso le casse, intimando ai dipendenti del market di consegnare loro tutto il denaro contenuto nei registratori. Panico ovviamente anche tra i numerosi clienti che in quel momento si trovavano all'interno del supermercato. Anche questa volta il bottino non sarebbe stato consistente: stando a quanto si apprende dalla stampa locale, i malviventi avrebbero portato via circa 500 euro. I due subito dopo si sono dileguati a bordo della loro potente due ruote, facendo perdere le loro tracce e, a quanto pare, imboccando la strada per la vicina cittadina di Leverano. Immediatamente sono intervenuti sul posto i Carabinieri della locale stazione di Veglie, che stanno cercando di risalire alla banda di rapinatori che sta terrorizzando il Salento.

Al vaglio dei militari in queste ore ci sono le immagini delle telecamere della zona.

Il 14 settembre due episodi analoghi

Era il 14 settembre scorso quando due individui, giunti a bordo di una motocicletta, hanno rapinato in poche ore due Eurospin, uno a Guagnano e un altro a Carmiano. I colpi sono stati messi a segno in maniera fulminea, e anche in quelle occasioni il bottino non è stato sostanzioso. Domenica scorsa (16 settembre), invece, a essere preso d'assalto è stato un centro scommesse a Lecce [VIDEO]. In diversi casi, inoltre, i malintenzionati hanno preso di mira abitazioni private, i cui proprietari, all'improvviso e in piena notte, si sono trovati di fronte ai rapinatori. Gli inquirenti stanno facendo di tutto per risalire agli autori di tali spiacevoli episodi, pattugliando intensamente tutto il territorio in questione. Non si esclude che in tutti i casi su citati ad agire possa essere stata la stessa 'banda dell'Eurospin'.