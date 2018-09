Ancora un caso di cronaca che lascia perplessi i numerosi fan del cantante rapper, Mac Miller, trovato morto nella sua casa [VIDEO] in California, a San Fernando Valley. L'allarme sarebbe stato dato da un amico che forse presente o presagendo il suo folle gesto, ha chiamando il 911 al The Blast, attivando la 'spedizione immediata' per un paziente in arresto cardiocircolatorio. Purtroppo i soccorsi intervenuti verso le ore 12.00 di venerdì per tentare di salvare Mac Miller, si sono rivelati inutili perché il suo corpo è stato trovato privo di vita.

Malcom James McCormick, così si chiamava il giovane 26enne che ieri ha deciso per ragioni ancora da chiarire, di mettere fine a una vita brillante e piena di soddisfazioni.

Il suo esordio in qualità di rapper è avvenuto con successo quando, nel maggio 2011, il suo primo singolo (Knock-Knock), riuscì a posizionarsi nelle prime fila della classifica, ottenendo su You Tube più di sette milioni di visualizzazioni.

Mc Miller, morto all'apice della carriera

La morte del giovane rapper Mac Miller, confermano i genitori, sarebbe avvenuta venerdì 7 settembre e lascia perplessi migliaia di suoi fan, perché proprio il giorno del suo decesso avrebbe dovuto girare un video musicale e la sera prima aveva postato sul profilo Twitter personale le seguenti parole: 'Non vedo l'ora di andare in tour'. Cosa può essere davvero accaduto a Mac Miller, ex fidanzato di Ariana Grande, nota cantante con cui aveva instaurato una relazione durata due anni e che aveva ispirato molte sue canzoni, lo renderanno pubblico solo le indagini degli inquirenti che stanno tentando di dargli una spiegazione.

Unica voce unanime che sembra trapelare nelle indiscrezioni dei media, è che la sua prematura morte sarebbe stata in conseguenza di un'overdose.

Morte per overdose, non solo Mc Miller

Anche Mac Miller sembra aver 'scelto' di lasciare il mondo, abbracciato a un'overdose che in silenzio ne ha accolto l'ultimo respiro. La storia vuole che il giovane rapper non sia il primo elencato in questa macabra voglia di morte [VIDEO] e sono numerosi i cantanti che nel pieno godimento dei propri frutti e del successo, lo hanno preceduto 'servendosi' di alcol, barbiturici e svariate droghe. Dei più famosi ricordiamo Janis Joplin, rinvenuta priva di vita nel 1970; 1971 Jim Morrison, 27enne deceduto per arresto cardiaco; 1974 Jimi Hendrix, a soli 27 anni per abuso di alcol e tranquillanti; 1977 Elvis Presley, overdose da barbiturici; 2009 Michael Jackson a 50 anni, arresto cardiaco per intossicazione da farmaci anestetici; 2011 Amy Winehouse, 27 anni, abuso di alcol; 2012 Whitney Houston 48 anni, morta per abuso di numerose sostanze; 2016 Prince, 57 anni.