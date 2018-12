Quello che si è verificato negli scorsi giorni è un vero e proprio dramma [VIDEO], che si è consumato per le strade della Sicilia, precisamente in provincia di Palermo, dove una giovane donna, Simona Vazzana, di appena trentadue anni è deceduta dopo aver dato alla luce la sua secondogenita. Secondo quanto si apprende dal quotidiano La Stampa, infatti, la donna originaria del comune di Campofelice di Roccella, è deceduta all'ospedale di Villa Sofia. La giovane donna ha rotto le acque mentre era in visita presso i suoi parenti siciliani per le vacanze di Natale assieme a suo marito, Stefano Milani.

Non perdere gli ultimi aggiornamenti Segui il Canale Cronaca Nera

Il drammatico decesso è avvenuto a motivo di alcune complicazioni a seguito dell'operazione post-parto.

Muore dopo aver partorito la sua seconda figlia: tragedia nella provincia di Palermo

Secondo quanto si legge sul quotidiano in questione, infatti, si sono rivelati inutili i tentativi di salvarla da parte del personale ospedaliero che si è subito prodigato per aiutarla a sopravvivere.

La trentaduenne, originaria della Sicilia, era residente nella regione del Piemonte, precisamente nel piccolo comune di Racconigi. Come già detto, si trovava nell'isola per trascorrere le sue vacanze di Natale. Oltre a suo marito Stefano, la donna lascia anche una bambina di sei anni e adesso anche il neonato. A seguito della morte di Simona Vazzana, i suoi familiari hanno dato anche l'autorizzazione all'espianto dei suoi organi. I funerali si sono tenuti nella giornata di sabato 15 dicembre tra il dolore di tutti i presenti che hanno partecipato e hanno voluto dare il loro ultimo saluto alla donna.

Il secondo decesso di una giovane donna nel giro di pochi giorni

In segno di lutto, il comune di Campofelice di Roccella ha voluto sospendere tutte le manifestazioni che erano previste nei giorni a seguire al tragico evento.

Inevitabilmente, tutti i suoi parenti e i suoi amici sono profondamente addolorati e rattristati dalla tragedia, visto che soltanto poche settimane fa aveva pubblicato diverse fotografie sui social network in cui veniva ritratta col pancione e visibilmente felice. Il decesso di Simona è purtroppo l'ultimo episodio in cui a perdere la vita è una giovane donna. Infatti, nei giorni scorsi, nella provincia di Macerata, è deceduta Elisabetta, quarantaseienne madre di tre figli, a causa di una brutta malattia [VIDEO]che l'ha debilitata talmente tanto fino a portarla purtroppo alla morte.