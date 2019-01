Annuncio

Da tempo lottava contro quel terribile male chiamato Cancro e purtroppo dopo sei anni di battaglie non ce l'ha fatta. Chiara Gandolfi si è spenta a 41 anni, lasciando un marito e una figlia, Matilde, oltre al dolore che attanaglia tutte le altre persone che le hanno sempre voluto bene.

Sono passati sei mesi dall'ultimo aggiornamento sul blog di Chiara

Chiara Gandolfi è una delle tante persone che purtroppo si ritrovano a lottare contro quel terribile male chiamato cancro, anche se in questo caso la malattia ha avuto la meglio e ha portato in cielo la povera Chiara.

Da sei anni lottava per sopravvivere, sottoponendosi a cicli estenuanti di chemio, sia fisicamente che mentalmente, e da oltre sei mesi sul suo blog non aggiornava nessuno sulle sue condizioni di Salute.

Anche su Facebook l'ultimo aggiornamento risale allo scorso 31 dicembre [VIDEO]. Una foto al mare mentre era in vacanza e gli auguri di buon anno a tutte le persone che premurosamente le avevano scritto per sapere qualcosa.

Purtroppo nella giornata di ieri è arrivata la drammatica notizia della sua morte, a sole tre settimane di distanza da quelle foto di relativa tranquillità al mare. Il tumore le era stato diagnosticato sei anni fa e la battaglia da combattere era di quelle al limite dell'impossibile. In questi anni si è sottoposta a tante visite, terapie specifiche, e non ha mai gettato la spugna. " La felicità è dentro di te, sempre e comunque". Erano queste le parole che Chiara scriveva sui social fino a poco fa, lasciando più di un messaggio di speranza a chi le ha sempre voluto bene.

Chiara parlava così del cancro

"Se fossi di fronte e io potessi reagire toglierei il freno e ti sbranerei. Per combatterti non mi basta uscire di casa, ho bisogno di allontanarmi da te e uscire da me stessa". Queste le parole affidate ai social che Chiara usava contro quel terribile male che la tormentava, parole che lasciano trasparire una profonda sofferenza e una grande forza allo stesso tempo. Ha combattuto contro un cancro al seno e lo ha fatto con tanto coraggio e dignità [VIDEO], indossando la parrucca per diversi anni e ricordando sempre che ognuno nella vita si deve sentire libero di fare ciò che crede.

Il cancro è una malattia che colpisce tantissime persone ogni anno e, come sottolineato dalla Gandolfi, c'è una cosa che accomuna chi lo vive: "La voglia di sconfiggerlo e di ripartire da capo sereni e felici". Nonostante le sue sofferenze ha cercato di dare forza a tutti e ora in tanti piangeranno la sua scomparsa, a cominciare dal marito e dalla figlia Matilde, che saranno sempre fieri e orgogliosi di aver amato una donna così speciale.