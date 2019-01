Annuncio

Una terribile tragedia [VIDEO] familiare si è verificata la notte appena trascorsa a Lisiera di Bolzano Vicentino, cittadina situata nell'omonima provincia veneta, quella di Vicenza appunto. Secondo quanto si apprende dalla stampa locale e nazionale, una donna di 41 anni, probabilmente colpita da una crisi post-partum, ha gettato per terra sua figlia. La piccola, una neonata di soli 3 giorni, purtroppo non c'è l'ha fatta, e pochissime ore fa è spirata all'ospedale San Bortolo.

Troppo gravi i traumi riportati durante la caduta per terra. La bimba pare sia stata sbattuta a terra con tanta violenza. Sull'episodio indagano i Carabinieri di Thiene. L'autrice del folle gesto è in stato di arresto, piantonata dai militari in ospedale.

Il marito ha chiamato i soccorsi

Non si ancora con precisione perché la donna abbia agito in questa maniera. Come detto, l'ipotesi più seguita è quella di una crisi post-partum. Si tratta di uno stato fisico che talvolta può verificarsi in alcune donne, le quali magari hanno avuto una gravidanza piuttosto complessa, e può andare avanti anche per diversi mesi. Oltre a evidenti cambiamenti fisici, in questo stato le donne possono soffrire anche di sbalzi d'umore, dovuti al poco sonno o allo stress quotidiano, con la paura quindi di non potersi prendere cura del neonato.

E' una vicenda molto delicata [VIDEO] quella accaduta questa notte. Ovviamente le generalità della donna, per una questione di deontologia professionale, non sono state rese note, questo in modo da tutelare a livello di privacy sia la madre che la sua famiglia, ma anche la piccolissima vittima.

Ad accorgersi della tragedia è stato il marito della 41enne, che ha chiamato i soccorsi del Suem, giunti nell'immediato sul luogo del fatto di cronaca. Subito dopo aver compiuto il misfatto, la donna, almeno così si apprende dalle prime indiscrezioni, avrebbe anche tentato di suicidarsi ferendosi alla gola con un coltello.

Massima riservatezza sulle indagini

Sul caso c'è ovviamente il massimo riserbo da parte dei Carabinieri, che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso. L'autrice del gesto è ricoverata in Psichiatria, sempre nello stesso nosocomio dove è deceduta la piccola vittima di questo spiacevole episodio. La vicenda ha ovviamente scioccato la piccola cittadina di Lisiera di Bolzano. Sconvolti sono ovviamente anche i familiari della donna, che non credevano mai che la donna potesse compiere un gesto simile. Nelle prossime ore, o al massimo nei prossimi giorni, si potranno conoscere ulteriori dettagli.