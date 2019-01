Annuncio

Non si placa l'escalation di episodi criminosi nel brindisino. Ieri sera, intorno alle ore 20:00, si sono vissuti nuovi attimi di terrore nel supermercato Conad, sito in via Dalmazia, a pochi passi dal centro cittadino. Un rapinatore solitario è infatti entrato in azione nell'attività commerciale, seminando il panico tra i clienti e i dipendenti. In quell'ora della giornata, anche se era sera, c'era comunque gente nel supermercato. Secondo quanto riferisce la stampa locale, pare che il bandito abbia puntato una pistola contro una delle cassiera che era in servizio presso l'area dei registratori, intimandogli di consegnarli tutto il denaro che c'era dentro.

A quanto pare, il colpo è stato compiuto in tutto e per tutto: il bottino ammonterebbe a circa 500 euro. Chi ha assistito alla scena, ha riferito che un dipendente del supermercato ha provato ad inseguire il malfattore.

Quest'ultimo, al solo scopo intimidatorio, ha poi sparato dei colpi in aria con la stessa arma, dileguandosi e facendo perdere le proprie tracce.

Bandito fuggito, forse ad aspettarlo un complice

I media locali riferiscono che il delinquente sia fuggito in direzione viale Commenda, una via abbastanza frequentata del capoluogo di provincia. La zona in cui è avvenuto il fatto di cronaca [VIDEO] dalla gente locale è nota anche con il nome di Brindisi City, poiché vi sono numerosi uffici e attività commerciali. Il Conad è l'ultima attività, in ordine di tempo, aperta proprio in questa zona. Sul posto è ovviamente intervenuta la Polizia, che ha proceduto ad ascoltare i testimoni e i dipendenti del supermercato, in cerca di indizi utili per rintracciare il soggetto. Lo stesso potrebbe avere anche un complice, il quale, si ipotizza, lo attendesse poco lontano.

Utili in questo senso saranno le telecamere installate in zona, che potrebbero aver ripreso tutta l'azione del criminale. Magari dai video registrati si potrà dare un volto e un nome all'autore del misfatto.

Riunito il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico

Questo ennesimo episodio criminoso è avvenuto proprio nel giorno in cui in città si è riunito il Comitato per la Sicurezza e l'Ordine Pubblico, che ha l'obiettivo di contrastare questi gravi episodi che si stanno verificando in città, soprattutto negli ultimi giorni. Lunedì scorso infatti, come si ricorderà, davamo la notizia di una rapina simile avvenuta al centro commerciale "Le Colonne", sempre a Brindisi, dove due rapinatori hanno seminato il panico nello shopping center, rapinando una gioielleria della galleria, sparando alcuni colpi di pistola in aria. In quel caso, i malfattori non l'hanno fatta franca, e sono stati rintracciati poco dopo all'estrema periferia del capoluogo adriatico. Questa mattina, invece, un Tir che trasportava sigarette [VIDEO] è stato assalito da malviventi non ancora identificati sulla superstrada che collega Brindisi a Bari.