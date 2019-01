Annuncio

Un tremendo boato nel cuore della notte e tantissima paura per i residenti del centro storico di Napoli. Una bomba è stata fatta esplodere all'ingresso della storica pizzeria Sorbillo che, soltanto cinque anni fa, era stata oggetto di un incendio. L'ordigno è stato fatto esplodere in via Tribunali, precisamente al civico 32, dove si trova il locale del marchio oramai diventato famoso in tutto il mondo. L'intero piano terra della pizzeria ha subito danni per diverse migliaia di euro a causa dell'esplosione anche se gli infissi di ferro hanno attutito il colpo ma soprattutto hanno fatto in modo che il custode notturno, in quel momento all'interno dei locali, non riportasse ferite.

L'interno del locale, nei momenti immediatamente successivi all'esplosione, era pieno di polvere, cenere e detriti.

Pizzeria Sorbillo, prima l'incendio adesso la bomba

Soltanto cinque anni fa la storica pizzera Sorbillo fu oggetto di un incendio.

In quella circostanze le fiamme divorarono tutto il piano terra raggiungendo anche parte del primo piano comportando una serie di danni di notevoli proporzioni e costringendo Gino Sorbillo a chiudere per un pò la pizzeria. Adesso, nel cuore della notte appena trascorsa, una bomba ha destato dal sonno tantissimi residenti del centro storico [VIDEO] che, ovviamente, si interrogano anche sui livelli di sicurezza del proprio quartiere. Il tutto è accaduto a pochissime ore dalla Giornata del Pizzaiolo che si terrà giovedì 17 gennaio.

Riapriremo presto, l'annuncio su Facebook

Era quasi l'alba quando Gino Sorbillo, attraverso il proprio profilo Facebook, ha comunicato che la pizzeria Sorbillo riaprirà prestissimo i battenti. Per l'occasione ha anche ricordato l'appuntamento del 17 gennaio, ricorrenza di Sant'Antuono che è il santo protettore dei pizzazioli e durante la quale verranno realizzate anche tantissime pizze speciali, invitando anche tutti i pizzazioli di Napoli [VIDEO]a restare sempre uniti in una battaglia a difesa del territorio e delle tradizioni.

Nel suo lungo post sul noto social network, Gino Sorbillo si è inoltre scusato con tutte le persone che sono rimaste scosse dalla cattiva notizia ricordando e precisando però che a Napoli e dintorni ci sono tantissime persone straordinarie e positive che vivono trasmettendo tanto amore agli altri e soprattutto alla loro città. Un messaggio sicuramente positivo che alimenta tanta speranza.