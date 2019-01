Annuncio

Annuncio

Nuovo drammatico episodio in cui a perdere la vita è una giovane [VIDEO]persona. Nel dettaglio, la vicenda in questione si è verificata in provincia di Caserta, nella notte di lunedì 28 gennaio, tra i comuni di Marcianise e Capodrise. Luigi Laudato è deceduto a soli quarantasei anni dopo un malore che lo ha colpito mentre si trovava in macchina con la figlia. Secondo quanto riferiscono i media locali, infatti, in particolare il sito Teleclubitalia.it, l'uomo aveva raggiunto sua figlia per riportarla a casa, ma nel tragitto che stavano facendo si è improvvisamente sentito male.

Poche ore dopo, purtroppo, si è dovuta certificare la sua morte.

Tragedia in provincia di Caserta: giovane padre muore a causa di un malore improvviso

Stando a quanto si apprende dal sito in questione, infatti, mentre i due si trovavano in macchina, l'uomo, conosciuto come "Gigino ‘o napoletano", ha spiegato alla figlia che sarebbero passati dall'ospedale perché non si sentiva molto bene e perché accusava dei forti ed inspiegabili dolori al petto.

Advertisement

Così, una volta giunto sul posto, l'uomo ha fatto il suo ingresso nel pronto soccorso sulle sue gambe, ma purtroppo non è più uscito da quella struttura. Il padre era all'interno dell'ospedale, mentre la ragazzina lo aspettava in sala d'attesa. Improvvisamente però la drammatica notizia. Un arresto cardiaco ha probabilmente stroncato la vita al giovane papà: nonostante i tanti tentativi di rianimazione messi in atto dal personale medico, non c'è stato proprio nulla da fare.

Altro decesso a Caserta: il secondo caso nel giro di pochi giorni

Dopo aver appreso della tragica morte, molti sono sprofondati nel dolore, a partire dalla figlia, che ha dovuto assistere alla drammatica situazione. I funerali, fissati nella giornata di martedì 29 gennaio alle ore 11.30, sono stati rinviati in quanto il medico legale ha disposto che venga effettuata l'autopsia sul suo corpo.

Advertisement

I migliori video del giorno

Così facendo, saranno chiarite le cause della morte dell'uomo, anche se con tutta probabilità si è spento, come detto, a causa di un arresto cardiaco. L'uomo era andato a prendere sua figlia dopo aver trascorso una serata fuori casa con gli amici. La morte di Luigi, purtroppo, è soltanto l'ultimo episodio accaduto ultimamente nella provincia di Caserta. Infatti, pochi giorni fa a perdere la vita è stata Natasha Migliaccio [VIDEO], giovane donna di appena trentadue anni, stroncata da parte di un terribile tumore.