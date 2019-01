19:34 Parla il padre di Emiliano Sala [VIDEO]. "Non lo sapevo, non posso crederci”. Queste le parole di Horacio dall’Argentina, pronunciate durante un programma televisivo (C5N). Sala ha confessato di essere stato avvertite dell'accaduto da un amico.

18.36 Da Guernsey fanno sapere che le possibilità di sopravvivenza per Emiliano Sala sono purtroppo molto poche. La polizia ha perlustrato una vasta zona, trovando solo oggetti galleggianti.

16.10 update This is the area which has been searched, totalling 1,155sq miles pic.twitter.com/x6p8gHJj9Y

18.02 La polizia di Guernsey comunica che le operazioni di ricerca per la giornata odierna sono sospese, e riprenderanno all'alba di domani (mercoledì, ndr).

17.47 Il Nantes (club francese) ha comunicato che la partita valida per i sedicesimi della Coppa di Francia, quella contro l'Entente SSG, è stata rinviata a domenica prossima.

La diretta conseguenza è lo slittamento del match di campionato. Il Nantes avrebbe dovuto incontrare il Saint-Étienne.

15.30 update.



One plane, one lifeboat are still searching.



Another plane will rejoin after refuelling.



1,155sq miles have been searched.



A decision whether to search overnight will be taken at sunset.