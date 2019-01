Annuncio

Annuncio

Dalla prima mattinata di martedì 22 gennaio la regione Toscana è interessata da episodi meteorologici di varia natura che comprendono piogge e nevicate. Ad essere particolarmente interessata dagli episodi nevosi è la zona meridionale, ovvero i territori della provincia di Livorno, della Maremma Grossetana e del Senese. La neve, comunque, è anche scesa sulla città di Volterra e su buona parte della Valdicecina. Per precauzione alcuni plessi scolastici sono stati chiusi.

Neve in Toscana: la situazione di martedì 22 gennaio

Per il giorno di martedì 22 gennaio le previsioni meteorologiche suggerivano neve in buona parte della Toscana e, infatti, neve è stata.

Fino ad adesso, gli episodi nevosi [VIDEO] non hanno causato troppi problemi e hanno interessato soprattutto la parte meridionale della regione; la maggior parte dei fiocchi è caduta nell'area della Costa degli Etruschi, nella provincia di Grosseto e in buona parte del territorio senese.

Advertisement

Oltre alle zone sopra citate, la neve è scesa anche sul Volterrano e sulle cime più alte dell'Isola d'Elba (Monte Tambone e Monte Capanne).

Le Previsioni meteo hanno convinto anche alcuni distretti scolastici a tenere chiuse le porte dei loro istituti; per la provincia di Siena è il caso di Gaiole in Chianti, Monteriggioni, Cetona, Sinalunga, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni, Torrita di Siena, Chianciano Terme, Chiusi, Montepulciano, Pienza, Sarteano e Trequanda; in provincia di Grosseto, invece, sono rimaste chiuse le scuole a Manciano, Massa Marittima, Monterotondo Marittimo e Montieri.

Imbiancate anche molte località del fiorentino e dell'Alto Mugello con le maggiori precipitazioni nevose nei comuni di Palazzuolo sul Senio, Marradi, passi della Consuma e del Giogo. La provincia toscana che per il momento sembra essere meno interessata dagli episodi nevosi è quella di Arezzo, ma pare che nelle prossime ore anche l'Aretino non resterà esente da nevicate.

Advertisement

I migliori video del giorno

Per questo motivo i mezzi spargisale sono già in azione a scopo cautelativo.

Lo stato degli impianti sciistici

Ovviamente la copiosa discesa di neve [VIDEO] è stata ben accolta dagli operatori dell'Appennino Tosco-Emiliano.

Nel territorio dell'Abetone e della Val di Luce, infatti, sono attive ben sedici piste e tredici impianti di risalita, mentre a Cerreto Laghi, al confine fra le regioni della Toscana e dell'Emilia Romagna, sono aperte quattro piste da sci e due impianti di risalita.

Numerosi anche gli hotel e i resort che attendono i turisti per il weekend e per le settimane bianche.