Annuncio

Annuncio

Emiliano Sala è un giocatore di calcio di 28 anni, argentino ma di origini italiane, che è scomparso ieri insieme all'aereo che lo stava trasportando verso la sua nuova squadra, Cardiff. Il velivolo non è mai arrivato a destinazione, i soccorsi sono scattati immediatamente ma ancora non si hanno notizie.

Emiliano Sala, neo attaccante del Cardiff disperso in mare

Nella giornata di ieri l'attaccante Sala ha lasciato Nantes (in Francia) per dirigersi verso Cardiff (Inghilterra) a bordo di un piccolo aereo da turismo.

Un velivolo del tipo Piper Malibu, partito dalla Francia alle 20:30: le tracce si sono perse all'altezza delle isole del Canale della Manica. Il giocatore, proprio prima di partire, aveva pubblicato sui social una foto del campo di allenamento del Nantes con annesso messaggio di addio.

Advertisement

All'aeroporto [VIDEO] è stato poi accompagnato da un suo amico, un difensore del Nantes, Nicolas Pallois. Il velivolo, secondo fonti britanniche, potrebbe essere finito in mare: le condizione atmosferiche di ieri sera non erano delle migliori, ghiaccio e freddo erano presenti in alta quota. Le ricerche sono iniziate di notte, grazie a degli elicotteri da recupero, purtroppo finora ancora non c'è nessuna traccia né del velivolo né delle persone a bordo. La polizia dell'isola più vicina all'incidente (Guernsey), che si trova a circa 20km da dove il radar ha perso le tracce, ha dichiarato che finora non è stata trovata neanche una traccia dell'aereo scomparso. A bordo del velivolo, oltre al calciatore, c'era soltanto il pilota dell'aereo. Secondo la BBC il velivolo stava volando a un'altezza di 5.000 piedi quando ha contattato la torre di controllo dell'isola di Jersey per chiedere l'autorizzazione a scendere di quota, l'aereo ha poi fatto perdere le sue tracce quando si trovava a una quota di 2300 piedi.

Advertisement

I migliori video del giorno

Sala, uno dei più forti marcatori in Francia

Il trasferimento di Sala al Cardiff è stato annunciato sabato scorso, il prezzo dell'acquisto è stato di 15 milioni di sterline: una cifra record per la squadra gallese. L'amministratore delegato [VIDEO] del Cardiff si è detto preoccupato per la vita di Emiliano, "aspettiamo notizie ma già sappiamo che un aereo è scomparso dai radar ieri sera in quella zona". Il giocatore, nella prima metà della stagione in Ligue 1 ha segnato 12 gol e 1 in coppa, arrivando così terzo dietro a Kylian Mbappe e Nicolas Pepe. Al momento della firma con la sua nuova società dichiarò: "Mi fa molto piacere e non vedo l'ora di iniziare gli allenamenti, incontrare i miei nuovi compagni di squadra e mettermi al lavoro".