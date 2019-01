Annuncio

Annuncio

Oggi, 25 gennaio, sembra essere il giorno della verità per le sorti del piccolo Julen, caduto lo scorso 13 gennaio [VIDEO] in un pozzo a Totalán (Málaga).

I lavori di soccorso sono partiti sin da subito e sono continuati senza sosta, per giorno e notte, prima per scavare un tunnel parallelo [VIDEO] a quello in cui è caduto il bimbo di due anni e adesso per scavare un tunnel orizzontale di collegamento a quello che si pensa sia il punto in cui si possa ritrovare il bambino.

Con il passare delle ore, anche a causa dei diversi problemi che i minatori hanno trovato in corso d'opera, le speranze si affievoliscono sempre di più.

Le squadre di soccorso hanno comunque calcolato 4 metri per arrivare a Julen, e al momento ci sono poco più di 3,15m galleria scavata.

Advertisement

Diretta salvataggio Julen

18.50 Attualmente partecipano all'operazione di soccorso ventisei persone, di cui otto della Brigata di soccorso minerario, dieci guardie civili - otto specialisti di montagna e due specialisti in attività subacquee - e otto vigili del Consorzio Provinciale.

18.45 Gli operatori sanitari coinvolti nel lavoro di salvataggio e la polizia giudiziaria della Guardia Civile sono pronti a salvare Julen, il bambino di 2 anni caduto in un pozzo a Totalán (Malaga) il 13 gennaio.