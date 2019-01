Annuncio

Momenti di vero terrore, ieri pomeriggio, su volo Ryanair diretto da Francoforte a Bari, nel quale all'improvviso è stato riscontrato un guasto tecnico all'ala, uno "squarcio" che si è aperto durante il tragitto verso il capoluogo pugliese. L'aereo era decollato da circa mezz'ora o poco più, ma alcuni passeggeri avevano già intuito che qualcosa non andasse per il verso giusto. Poi il personale di bordo ha comunicato che purtroppo il velivolo doveva fare ritorno a Francoforte, e che ci sarebbe stato un brusco atterraggio d'emergenza.

E' stato a quel punto che i passeggeri sono andati nel panico, ma fortunatamente tutto è andato per il meglio. Il pilota, nonostante il guasto, è riuscito ad atterrare facilmente sulla pista dell'aeroporto tedesco.

Le assistenti di volo per tutto il tragitto pare fossero pallide e nervose, così raccontano alcuni passeggeri che erano diretti in Puglia.

Aereo partito poco prima delle 19

Il velivolo diretto a Bari era partito poco prima delle ore 19:00, e l'arrivo era previsto dopo circa due ore, alle 21:00. Secondo quanto riportato da Repubblica, che ha ripreso alcune testimonianze dei viaggiatori, il velivolo dopo più di mezz'ora di volo era ancora troppo basso, e le persone riuscivano a distinguere nettamente le luci della città. Quello sicuramente è stato un primo campanello di allarme [VIDEO], ma fino a quando non è giunta la conferma del guasto, la situazione era "normale". A spaventarsi maggiormente sarebbero state le persone che erano sedute proprio vicino ai finestrini che davano sull'ala in questione, le quali pare avrebbero capito fin da subito i motivi dell'atterraggio di emergenza.

A Francoforte ad attendere l'aereo c'erano i Vigili del Fuoco e le ambulanze, i quali hanno constatato le condizioni del mezzo e soprattutto dei passeggeri.

Passeggeri atterrati a Bari sani e salvi

La compagnia ha avvisato subito l'aeroporto "Karol Wojtyla" di Bari che il volo per Francoforte era in ritardo a causa di un guasto improvviso. Con un altro aereo i passeggeri poi hanno potuto continuare il loro viaggio. Intorno a mezzanotte il velivolo sostituito ha raggiunto l'aeroporto situato a Palese, e tutti quanti i viaggiatori sono atterrati senza alcuna conseguenza. E' stata sicuramente un'avventura spiacevole [VIDEO] per loro. Sui social alcuni viaggiatori hanno voluto raccontare la loro esperienza, divenuta in breve tempo virale.