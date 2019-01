Annuncio

Annuncio

Il volo A320 partito da Bangkok e diretto in Russia è stato molto movimentato per i passeggeri presenti all'interno dell'aereo. Uno dei passeggeri a bordo infatti, era completamente ubriaco ed ha iniziato a dare in escandescenza, spaventando tutti all'interno del mezzo. Il pilota aveva addirittura pensato ad un atterraggio di emergenza per permettere alle forze dell'ordine di intervenire, ma alcune persone a bordo hanno pensato di bloccare l'uomo per terra con del nastro adesivo.

Leggi anche Monza, trova portafogli con 35mila euro e lo restituisce alle casse del supermercato

Panico a bordo di un aereo

Per le 158 persone presenti, il volo per la Russia è stato abbastanza complicato. Poco dopo il decollo dell'aereo da Bangkok, un signore ha iniziato a comportarsi in maniera strana ed a infastidire il personale che era presente a bordo.

Advertisement

Con il passare dei minuti la situazione sembrava essere del tutto degenerata: ad ogni tentativo di bloccaggio, il passeggero ubriaco rispondeva con calci e pugni, oltre a forti urla ed imprecazioni.

Ovviamente, tutti i passeggeri a bordo [VIDEO] hanno avuto paura e sono andati nel panico. Il pilota ha così pensato di effettuare un atterraggio di emergenza in Cina o Mongolia, in modo tale da consegnare l'ubriacone alla polizia e poi proseguire in viaggio con la dovuta tranquillità. Qualche attimo prima che il pilota effettuasse la manovra di emergenza, un gruppo di viaggiatori è riuscito a bloccare l'uomo, che continuava ad essere irrequieto. Alcuni hanno così deciso di legarlo con del nastro adesivo ad alcune cinture che erano presenti sul pavimento. Il volo è così continuato fino alla destinazione prevista.

Advertisement

I migliori video del giorno

Ubriaco fermato dalla polizia in Russia

Un ragazzo ha ripreso l'uomo ubriaco di 26 anni che continuava a scalciare [VIDEO] nonostante fosse legato per terra e così è stato per tutte le quattro ore a seguire prima di arrivare alla destinazione. Sull'aereo erano presenti anche bambini e neonati che si sono molto spaventati, dato che il signore continuava ad urlare come un forsennato senza sosta.

Quando l'aereo è atterrato a Novosibirsk in Russia, il 'disturbatore' è stato consegnato alle forze dell'ordine presenti in aeroporto. A quanto pare, in base alle prime ricostruzioni, il 26enne sarebbe salito all'interno del mezzo con una bottiglia di whisky che aveva acquistato al duty free. Su Facebook, uno dei passeggeri presenti, Pavel Makarov, ha riportato che il 'teppista' ha iniziato a scolarsi la bottiglia poco dopo il decollo.